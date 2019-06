Wenn eine Frau gut aussieht und ihre Reize offen zu Schau stellt, trauen ihr viele Menschen in puncto Intellekt automatisch weniger zu. Es gilt die Inkompetenz-Vermutung - als gäbe es irgendeinen Zusammenhang zwischen dem Äußeren und der Intelligenz. Auch Sophia Thomalla muss mit diesem Vorurteil leben. Am Montagabend kann die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla den Gegenbeweis antreten. Sie ist zu Gast im Promi-Special von "Wer wird Millionär?" und kämpft zusammen mit anderen prominenten Gästen wie Fanta-Vier-Rapper Smudo oder Fernsehkoch Tim Wälzer um die Million.

Wirklich vorbereiten kann man sich auf so eine Sendung nicht, da man nie weiß, welche Fragen kommen. Die 29-Jährige geht dennoch nicht unvorbereitet in die Sendung. Sie hat eine Strategie entwickelt. Der "Bild"-Zeitung hat sie vorab ihren "Zehn-Punkte-Plan" verraten, mit dem sie möglichst viel Geld erspielen will. Das will sie an "Ein Herz für Kinder" spenden.

Sophia Thomalla will Günther Jauch entschlüsselt haben

Neben naheliegenden Dingen - sie verfolgt täglich die News - sind einige überraschende Ansätze dabei. So glaubt das Model, die Gesichtszüge von Günther Jauch entschlüsseln zu können. Sie habe sich die Sendung genau angeschaut. "Und dabei meine ich in Herrn Jauchs Mimik erkannt zu haben – dass er immer ganz kurz mit der rechten Wimper zuckt, wenn eine Antwort falsch ist", so Thomalla.

Doch wer bei der Rateshow richtig weit kommen will, braucht gute Joker. Sophia Thomalla hat hier ihre Beziehungen spielen lassen und geht mit Handball-Torwart Silvio Heinevetter, dem Journalisten Claus Strunz sowie einem befreundeten Arzt breit aufgestellt an den Start. Ihre Nervosität versucht sie mit "Deep Relaxing" zu bekämpfen - alle paar Stunden will sie für zehn Minuten alleine sein.

Ein bewährtes Mittel wird an dem Abend allerdings nicht funktionieren - darüber ist sich Thomalla im Klaren: "Weibliche Reize bei Jauch - vollkommen irrelevant." Das kleine Schwarze wird sie zuhause lassen - und ganz auf ihre Strategie setzen. Ob es was bringt? Das werden wir heute ab 20.15 Uhr auf RTL erfahren.

