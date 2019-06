Sie saß zum ersten Mal auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?": Sophia Thomalla nahm am Montagabend zusammen mit Ex-Beachvolleyballer Julius Brink, TV-Koch Tim Mälzer und Smudo von den Fantastischen Vier an der Promi-Ausgabe der Quizshow teil. "Oh Gott oh Gott, mir geht’s gar nicht gut. Ich hab so einen Respekt vor Ihnen, vor der Sendung und den Herrschaften, die vor mir dran waren", verriet sie Moderator Günther Jauch zu Beginn der Show aufgeregt. Doch trotz ihrer Nervosität kämpfte sich Thomalla Runde für Runde bis zur 125.000-Euro-Frage.

"Wo findet man häufig eine sogenannte Schrumpfkapsel?", wollte Jauch von der 29-Jährigen wissen. Die Antwortmöglichkeiten: A: Weinflasche, B: Autoreifen, C: Kondom oder D: Kastanie. Thomalla wusste die richtige Antwort nicht und hatte nur noch ihren Telefonjoker übrig. "Ich rufe Silvio Heinevetter an", sagte sie, denn der Freund ihrer Mutter kenne sich "mit Saufen" aus, scherzte sie. Tatsächlich tippte Heinevetter sofort auf die Weinflasche. Er sei sich "relativ sicher", sagte der 34-Jährige. Thomalla vertraute ihrem Joker und nahm A: Weinflasche. "Ich werde Heine umbringen, häuten und die Beine brechen, wenn das falsch ist." Doch A war richtig - Thomalla stand damit bei 125.000 Euro.

Sophia Thomalla verrät, was Loris Karius nicht sehen will

Zwischendurch hatte Günther Jauch eine private Frage an die Schauspielerin. Er erinnerte an ein Instagram-Posting von Thomalla. Damals hatte sie versprochen, sich bei 200.000-Likes ein Helene-Fischer-Tattoo stechen zu lassen. Bis heute habe sie ihr Versprechen nicht eingelöst, bestätigte Thomalla - und verriet auch warum. "Mein Freund hat gesagt, er will Helene Fischer nicht auf meiner Haut sehen", sagte sie. Gemeint ist damit Fußball-Torwart Loris Karius, der vom FC Liverpool an Beşiktaş Istanbul ausgeliehen ist. Auf Jauchs Hinweis, dass sie das Tattoo ja an versteckter Stelle stechen lassen könne, entgegnete Thomalla: "Wo soll das denn sein?"

Die Sendung war aufgezeichnet. Derzeit verbringt das Paar gemeinsame Ferien auf Mykonos. Am Sonntag veröffentlichte Thomalla ein Foto auf Instagram, das beide auf einem Boot Arm in Arm zeigt. Sie schrieb dazu: "Zwillinge im Urlaub."

Sophia Thomalla scheitert bei 500.000 Euro – hätten Sie's gewusst? Wer bei der Partnersuche gezielt mit Dresdnern und Leipzigern anbandelt, flirtet nach der Devise "Ich ..."?

Erst bei der 500.000-Euro-Frage war für Thomalla Schluss. "Welche Tiere können über Kilometer hinweg im für Menschen kaum hörbaren Infraschallbereich kommunizieren?", wollte Jauch wissen. Zur Auswahl standen Fledermäuse, Ameisen, Elefanten und Pinguine. Thomalla wusste die Antwort nicht und entschied sich dafür, aufzuhören. Ihren Gewinn von 125.000 Euro spendete sie an die Organisation "Ein Herz für Kinder". Eine weise Entscheidung. Hätte sie weiter geraten, hätte sie auf Fledermäuse getippt. Doch Elefanten wäre richtig gewesen.