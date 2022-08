Eine Hotelfachfrau hat Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" mit einem Detail aus ihrem Alltag geschockt. Der wiederum verriet, was ihn am meisten in Hotels stört.

Bei manchen "Wer wird Millionär?"-Kandidatinnen und -Kandidaten ist die Plauderei mit Moderator Günther Jauch glatt spannender als die Fragen selbst. Julia Mazzotta aus Riegelsberg im Saarland hatte am Montagabend auf dem Quizstuhl zwar ganz schön zu kämpfen, aber auch ein pikantes Detail aus ihrem beruflichen Alltag zu erzählen.

Denn die Hotelfachfrau betreibt ein eigenes Hotel in Saarlouis und erlebt dabei so allerhand. "Gäste im Hotel: Haben Sie ein paar Geschichten für uns?", will Günther Jauch daher wissen. "Eklige. Aber ich glaube nicht, dass man die hören will", entgegnet die Kandidatin. Doch Jauch besteht darauf: "Ich will's hören."

Günther Jauchs Abneigung gegen Gästebücher

So berichtet Mazzotta, dass erstaunlich viele Gäste es nicht schaffen würden, die Toilette abzuspülen. "80 Prozent", so ihre spontane Schätzung. Auch das Benutzen der Klobürste sei für viele alles andere als selbstverständlich. Da sie auch selber die Zimmer frisch mache, könne sie das aus eigener Anschauung berichten. "Puh", entfährt es Jauch, der genug gehört hat und sich dann lieber wieder den Fragen zuwendet.

Am Ende erspielt die Hotelbesitzerin 16.000 Euro, mit denen sie die Renovierung der Fassade finanzieren will. Vorher verrät Jauch noch, was ihn als Gast am meisten in Hotels nervt: Gästebücher. Falls ihn das Personal um einen Eintrag bitte, so schreibe er mittlerweile den immer gleichen Spruch hinein: "Was für den Stier das rote Tuch, das ist für mich das Gästebuch." Mit dieser Stichelei könnte Hotelbesitzerin Mazzotta gut leben. Im Vergleich zu der von ihr vorgebrachten Anekdote ist das doch eindeutig das kleinere Übel.

Die aktuelle Folge von "Wer wird Millionär?" gibt es bei RTL+