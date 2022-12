"Wer wird Millionär? – Das Weihnachts-Zockerspecial": Dr. Knut Are Beuck aus Frankfurt am Main

von Julia Mäurer Er kannte die Sendung kaum, erfand neue Joker und scheiterte fast bei 1000 Euro: Im "Weihnachts-Zockerspecial" von "Wer wird Millionär?" bekam es Günther Jauch mit einem besonderen Kandidaten zu tun.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag begrüßte RTL-Moderator Günther Jauch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer besonderen Ausgabe von "Wer wird Millionär?". Im "Zockerspecial" konnten die Kandidatinnen und Kandidaten statt einer sogar zwei Millionen Euro gewinnen. Dafür müssen sie allerdings ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Bis zur 32.000-Euro-Frage sollten sie möglichst ohne Joker auskommen. Wenn doch einer der vier vorhandenen Joker zum Einsatz kommt, werden alle anderen drei ungültig. Dr. Knut Are Beuck wurde das zum Verhängnis.

Der Dozent aus Frankfurt am Main strauchelte bereits bei der 1000-Euro-Frage. Die lautete: "Unterstützt wird der

A: Arzt vom Beiarzt

B: Gärtner vom Beigärtner

C: Koch vom Beikoch

D: Wirt vom Beiwirt"

"Wer wird Millionär?"-Kandidat will neue Joker erfinden

Beuck war sich unsicher, tendierte zu C, wollte aber nicht raten, denn dann wäre er auf null Euro zurückgefallen. "Sie werden in der Zockersendung nicht bei tausend Euro Ihren Joker verballern. Das machen Sie nicht", gab sich Günther Jauch noch optimistisch. Doch dem Kandidaten blieb keine andere Wahl: Er befragte jemanden aus dem Publikum, der ihm mit der richtigen Antwort weiterhalf. Zuvor stiftete Beuck bei Jauch noch reichlich Verwirrung, weil er zugab, die Sendung bisher erst "ein- bis zweimal" gesehen zu haben und neue Joker erfinden wollte.

Komplett ohne Joker musste der 53-Jährige weiterspielen. "Sie können umso mehr glänzen, weil ja jetzt alles aus Ihnen selbst herauskommt", versuchte Jauch seinen Kandidaten zu motivieren. Doch bei der 4000-Euro-Frage wartete bereits die nächste Hürde. Für diese Summe wollte der Moderator von dem Akademiker wissen: "Die kürzlich verstorbene Angela Lansbury schrieb Fernsehgeschichte als Krimiautorin Jessica Fletcher in der Serie "Mord ...?"

A: verjährt nicht

B: mit Aussicht

C: ist ihr Hobby

D: in bester Gesellschaft

Erneut hatte Beuck keinen blassen Schimmer. Dafür ließ er Günther Jauch und das Publikum wissen, dass er Romane schreibt, "aber keine Krimis" und sich mit seinen 53 Jahren zu jung für das Fernsehprogramm der ARD hält. "Das ist ganz schrecklich. Ich gucke die ARD ungern, weil mein Alter noch nicht ausreichend ist", sagte er.

Am Ende versuchte er die Lösung anhand Jauchs Augenbewegung abzuleiten, als dieser die Frage erneut vorlas. Aber auch das ging gründlich schief. Beuck entschied sich für Antwort B, richtig wäre C, "Mord ist ihr Hobby" gewesen. Statt zwei Millionen gewann der Kandidat am Ende nur 1000 Euro und brachte Jauch zu folgendem Fazit: "Wir hatten hier in einem knappen Vierteljahrhundert schon viele Leute sitzen, aber so einen wie Sie – Sie werden Millionen im Gedächtnis bleiben."