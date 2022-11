Da ist er wieder, so als wäre er nie weg gewesen. Thomas Gottschalk moderierte am Samstagabend die große Jubiläumsshow von "Wetten, dass ..?" und wurde mit Standing Ovations begrüßt. Die erste Sendung lief vor 40 Jahren am 18. Februar 1981. Erfinder Frank Elstner moderierte erst noch selbst, bevor er an Gottschalk übergab. Der hörte auf, nachdem Wettkandidat Samuel Koch sich im Dezember 2010 schwer verletzte.

