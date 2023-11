Karlheinz Böhm gründet "Menschen für Menschen"

Am 14. Februar 1981 hat alles begonnen: Die erste "Wetten, dass ..?"-Sendung kam damals aus Düsseldorf. Erfinder Frank Elstner führte selbst durch die Show. Drei Monate später, am 16. Mai 1981, gastierte "Wetten, dass ..?" in Wien. Auf den braunen Ledersesseln nahm unter anderem Karlheinz Böhm (2.v.r.) Platz. Er wettete, dass nicht einmal jeder dritte Zuschauer eine Mark spenden würde, um etwas gegen die Hungersnot in der Sahelzone zu tun. Böhm behielt Recht. Diese bittere Erfahrung veranlasste den österreichische Schauspieler zur Gründung seiner Hilfsorganisation "Menschen für Menschen".

