Kann man sich diesen lässigen jungen Mann als Lehrer im Klassenzimmer vorstellen? Thomas Johannes Gottschalk wurde am 18. Mai 1950 in Bamberg geboren und jobbte schon neben der Schule als DJ in einem Kulmbacher Tanzlokal. Dann begann er, Germanistik und Geschichte auf Lehramt zu studieren, arbeitete aber nebenbei schon für den Jugendfunk des Bayerischen Rundfunks Mehr