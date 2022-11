Als nach zehn Jahren Pause im vergangenen Jahr das Comeback von "Wetten, dass..?" über 14 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte, war klar, dass es eine weitere Show geben muss. Nach fast genau einem Jahr kehrte gestern Abend Thomas Gottschalk als Showmaster zurück zum ZDF, mit einer ganz in rosa gekleideten Michelle Hunziker an seiner Seite. Die 45-Jährige versprühte in gewohnter Manier Luftküsse und Herzen. Gottschalk geriet zwischendurch gar ein wenig in den Schatten der fröhlich herumwirbelnden Hunziker. Und auch das gewohnte Feuerwerk an flotten Gottschalk-Sprüchen fiel in dieser Ausgabe etwas kleiner aus.

Ungewohnt für die Zuschauer war gleich der Beginn. Eine Baggerwette darf bei "Wetten, dass..?" fast schon traditionell nicht fehlen. Sie bildet in der Regel den Höhepunkt am Ende. Gottschalk servierte sie dem Publikum aber gleich als erste Wette im Saal und überraschte damit viele der Fans. Filmemacher Michael "Bully" Herbig und Schauspieler Christoph Maria Herbst wetteten gegen die Baggerfahrerin und mussten später Cancan tanzen.

Für einen besonderen Moment aber sorgte Sänger Herbert Grönemeyer. Der 66-Jährige gewann zwar seine Wette, will seinen Wetteinsatz aber dennoch einlösen. Er kündigte an, die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Berliner Tafel für einen Monat zu übernehmen.