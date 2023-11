Die Schöne und der alte weiße Mann: Shirin David legt sich zum Abschied mit Thomas Gottschalk an

"Wetten, dass..?" Die Schöne und der alte weiße Mann: Shirin David legt sich zum Abschied mit Thomas Gottschalk an

von Christian Hensen Egal ob Thomas Gottschalk oder Dieter Bohlen – kein TV-Titan ist vor ihr sicher: Shirin David. Auch bei der vorerst letzten Ausgabe von "Wetten, dass..?" sorgte die Influencerin und Rapperin für unangenehme Momente – ein Grund, dass der Moderator die Show aufgibt?

Bei dem schilldernden Auftritt von Shirin David an der Seite von Helene Fischer war die Welt noch in Ordnung. Die beiden Sängerinnen traten bei Thomas Gottschalks vermeintlich letzter "Wetten, dass..?"-Ausgabe gemeinsam auf und performten eine neue Version des Mega-Hits "Atemlos" (hier erfahren Sie mehr). Wenig später nahmen die beiden Powerfrauen auf dem berühmten Sofa Platz – und ab dem ersten Satz war klar, dass das unangenehm werden könnte.

Dabei spielte Helene Fischer kaum eine Rolle. Der Schlagerstar – wie immer ganz der Profi – plauderte nett mit Gottschalk und fiel nicht weiter auf. Die Show stahl ihr und dem Moderator eindeutig Shirin David, die in den vergangenen Jahren einen kometenhaften Aufstieg hinlegte. Als Influencerin gestartet, ist die 28-Jährige inzwischen Sängerin (meist Rap), Geschäftsfrau und TV-Persönlichkeit. Auch bei "DSDS" hatte Shirin David, bürgerlich Barbara Schirin Davidavičius, bereits einen Platz in der Jury.

Shirin David kam voller Selbstbewusstsein auf die Couch von Thomas Gottschalk

In der letzten Ausgabe von "Wetten, dass..?" hat David nun auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen – Thomas Gottschalk wird es wenig gefallen haben. Schon zu Beginn fragte der Showmaster David, ob sie jemals gedacht hätte, auf seiner Couch zu sitzen – immerhin ist Shirin Davids Generation mit den Samstagabend-Shows groß geworden. Etwas unerwartet schoss es aus der Rapperin: "Ja." Der Ton war gesetzt.

Gottschalk sprach David anschließend auf ihre Liebe zu Opern an – man sehe es ihr nicht an, dass sie ein Fan der klassischen Musik sei. Auch ihre feministische Seite würde man nicht sofort erahnen, fügte er hinzu. Was für ein Fettnäpfchen. Statt zurückhaltend zu antworten, krachte es ordentlich.

Shirin David konterte und fragte Gottschalk: "Warum denn nicht? Weil ich gut aussehe? Als Feministinnen können wir gut aussehen und wir können klug sein. Eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus." David wurde dabei hörbar belehrend – ganz offensichtlich hatte Gottschalk in ihr etwas ausgelöst. Fischer musste sich ihr Lachen verkneifen.

Shirin Davids Reaktion ist nicht verwunderlich: Seit Jahren wird sie auf ihr Äußeres reduziert. Dabei ist das nur ein Teil ihrer Persönlichkeit, erklärte sie in einer Ausgabe des "OMR"-Podcast kürzlich detailliert. Schon in frühester Kindheit lernte sie verschiedene Instrumente und las viel – ihre Mutter erlaubte ihr und Davids Schwester keine langen Fernsehabende und beharrte darauf, dass die beiden Mädchen sich bilden sollten. Es mag sein, dass man es Shirin David nicht sofort ansieht, aber hinter der Fassade aus Makeup und Schönheits-OPs steckt sehr viel mehr.

Schon bei "DSDS" ließ sich David nichts gefallen

Ihr Abneigung gegenüber der Meinung von "alten weißen Männern" durfte man während ihrer Zeit bei "DSDS" bereits erleben. Hätte er das vorher kurz nachgeschlagen – Gottschalk hätte den unangenehmen Talk vermeiden können. Eine Shirin David führt man eben nicht folgenlos aufs Glatteis.

Es folgte eine kurze, doch wieder entspannte Unterhaltung über Lieblings-Komponisten. Für David sei es Johann Baptist Strauss, verriet sie. Dann setzte David dem Showmaster die Pistole auf die Brust: Und wen mag er? An dieser Stelle konnte sie Gottschalk aber nicht drankriegen – ihm gelang es sogar, einen Auszug seiner Lieblingsoper zu rezitieren. Auch einen Gottschalk kriegt man also nicht so leicht.

Es blieb unangenehm. Gottschalk forderte David auf, etwas von sich zu erzählen – schließlich sei er neu in "ihrem Geschäft". Gemeint war wohl die digitale Welt. Shirin erinnerte sich, dass Gottschalk einmal gesagt habe, "Influencer gehören nicht auf meine Couch". Dann lächelte sie und lehnte sich auffallend entspannt zurück. "Ich muss sagen, dass ist sehr gemütlich hier" – die Influencer sind also doch angekommen.

Gottschalk ruderte zurück: "Ich habe nicht gesagt, dass Influencer ...moment! Ich habe Influencer nicht verstanden bis jetzt" – zugegeben, damit ist er nicht alleine. David wollte wissen: "Verstehst du sie jetzt?" Gottschalk eiskalt: "Nö". Muss er auch nicht.

David versuchte im Anschluss, einen Teil ihrer Karriere – den als Influencerin – zu erklären. Es blieb bei einem sehr belehrenden Ton, aber die Fronten waren ohnehin längst geklärt. Immer wieder wurden die anderen Gäste, die formatbedingt seit gefühlten Stunden Sendepause hatten, eingeblendet – so viel sei gesagt: Das war nicht angenehm. Eine Unterhaltung zwischen Shirin David und einem "alten weißen Mann" kostet viel Kraft und Fremdscham.

Hört Gottschalk auch wegen Menschen wie Shirin David auf?

Die Erläuterung von Shirin Davids Karriere gelang dann doch einigermaßen, aber später sollte Gottschalk auf genau dieses Verständnisproblem noch einmal zu sprechen kommen.

In seiner Abschiedsrede stellte Gottschalk sich selbst die Frage, die er offenbar schon so oft gehört hat: "Thomas, warum hörst du auf?" Ganz offensichtlich: Auch wegen Menschen wie Shirin. Denn zwei Gründe stellte er heraus: Erstens sei es problematisch, wenn man ihm irgendwann die Gäste erklären müsse und zweitens könne er ganz offensichtlich nicht mehr sagen, was er denke, da sonst sehr schnell der Aufnahmeleiter komme und den nächsten "Shitstorm" verkünde, den Gottschalk unwissentlich ausgelöst hat. Wer daran nun die Schuld trägt, ist wohl Ansichtssache.