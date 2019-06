Seit fast zehn Jahren produzieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Shows für ProSieben und haben in dieser Zeit schon so manchen Blödsinn verzapft. Für ihr neues Format "Joko & Klaas gegen ProSieben" treten die beiden Moderatoren erstmals nicht gegeneinander an, sondern spielen als Team. Ein komisches Gefühl sei das, sagte Winterscheidt in einem Interview mit "Spiegel Online". "In unserer zehnjährigen Rivalitäts-Historie hat sich ja jedes Jahr immer noch mehr Hass aufgestaut, den man dann kurz ablassen konnte, wenn man den anderen in einem Spiel besiegt hatte. Sonderbar, wenn dieser Moment der Erleichterung auf einmal nicht mehr da ist", findet der 40-Jährige.

Zum Auftakt klappte das ganz gut - die erste Folge ihrer neuen Show haben Joko und Klaas gewonnen. Als Belohnung bekamen sie 15 Minuten Sendezeit geschenkt. Die nutzten sie nicht für den üblichen Klamauk, sondern für eine Aktion, die ihnen jede Menge positives Feedback einbrachte. Winterscheidt und Heufer-Umlauf ließen drei Menschen zu Wort kommen, die sich für die Themen Flüchtlingshilfe, Obdachlosigkeit und Kampf gegen Rechtsextremismus engagieren.

"Es war ein wirklich breiter Gesellschaftsschnitt, den wir erreicht haben"

"Die Kapitänin Pia Klemp zum Beispiel erzählt einfach, was Seenotrettung bedeutet. Das ist erst einmal informativ - aber ihre Worte sind in ihrer Ehrlichkeit und Direktheit auch so hart, wie man es um Viertel nach acht bei ProSieben nicht erwartet, das finde ich schön. Es war dieses Mal (...) ein wirklich breiter Gesellschaftsschnitt, den wir damit erreicht haben. Darunter auch Menschen, die diesen Themen gegenüber ablehnend eingestellt sind", erklärte Klaas Heufer-Umlauf die Aktion gegenüber "Spiegel Online".

Außer einer Person beim Sender hätte niemand von der Live-Aktion gewusst. Winterscheidt und Heufer-Umlauf genießen offenbar so großes Vertrauen, dass man sie einfach machen lässt und sie keine Konsequenzen fürchten müssen. "Es stimmt wahrscheinlich, dass wir keinen Freifahrtschein brauchen. Ein Jens Riewa würde wahrscheinlich mehr eskalieren, wenn er mal 15 Minuten dürfte, wie er wollte", sagte Heufer-Umlauf.

Es dürfte schwer werden, diese Aktion zu toppen, wenn Joko und Klaas erneut 15 Minuten Sendezeit gewinnen. Heute um 20.15 Uhr läuft die zweite Ausgabe ihrer Show "Joko & Klaas gegen ProSieben".

Quelle: "Spiegel Online"