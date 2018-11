24 Stunden für den guten Zweck: An diesem Donnerstag (ab 18 Uhr) und Freitag bittet RTL wieder um Spenden für Not leidende Kinder in aller Welt, wie der Kölner Privatsender am Montag mitteilte.

Seit Gründung der Stiftung Wir helfen Kindern im Jahr 1996 seien 162 Millionen Euro gesammelt worden, hieß es. Hunderte von Hilfsprojekten seien gefördert und Zehntausenden Kindern in Deutschland und aller Welt sei geholfen worden.

In mehreren Sendungen wird RTL den Spendenmarathon thematisieren. Höhepunkt ist am Donnerstagabend um 20.15 Uhr wie in jedem Jahr eine Sonderausgabe von Günther Jauchs Rateshow «Wer wird Millionär?». Kandidaten sind dieses Mal «Die Höhle der Löwen»-Investorin Judith Williams, TV-Koch Nelson Müller, Pop-Sänger Sasha und Schauspieler Armin Rohde (63). In den bisherigen Specials wurden mehr als 26 Millionen Euro erspielt.