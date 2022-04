"The True Story of Adele" ist ab dem 29. 4. in der ZDF Mediathek zu sehen

TV-Tipp "The True Story of Adele" Diese Doku zeigt Adeles Aufstieg - und erklärt, was Sarah Palin damit zu tun hat

Die Sängerin Adele ist ein Weltstar, bricht regelmäßig Rekorde. Und das von Anfang an. Was sie selbst dazu sagt und was die US-Politikerin Sarah Palin damit zu tun hat, zeigt eine aktuelle Doku in der ZDF-Mediathek.

Es ist fast ironisch, dass Adeles aktuelles Album "30" das schlecht verkaufteste ihrer Karriere ist - und es trotzdem Rekorde gebrochen hat. Es bleibt das meist verkaufte Album des Jahres 2021, doch ein ganz klein wenig hat Adeles Image in letzter Zeit Kratzer bekommen. Das liegt nicht nur an den geringeren Verkaufszahlen, sondern vor allem an einer kurzfristig abgesagten Konzertreihe in Las Vegas, die viele Fans verärgert zurückließ. Eine aktuelle Doku widmet sich nun ihrer Karriere, zeigt in alten Interview-Ausschnitten und Videos von früher, wie aus der Britin ein Weltstar wurde.

Die aktuellen Schlagzeilen um die tränenreiche Entschuldigung der Britin und die Gerüchte, die Konzert-Absage habe etwas mit ihrer kriselnden Beziehung zu tun, werden nicht angesprochen. Doch "The True Story of Adele" macht deutlich, dass die Sängerin schon immer perfektionistisch veranlagt war - und ihren eigenen Kopf hatte.

Denn es ist nicht die erste Tour, die Adele abgesagt hat. 2008 hatte sie den Mumm, als gerade neu aufkommende Künstlerin eine geplante USA-Tour abzusagen. Der Grund: ausgerechnet ein Mann! In der Doku erinnern sich Brancheninsider daran, dass Adele nicht so lange von ihrem damaligen Freund getrennt sein wollte. Sie steckte in einer toxischen Beziehung fest, der die Welt später das Album "21" verdankt mit Hits wie "Rolling in the Deep" und "Someone Like You".

Adele verdankt ihren frühen Weltruhm einem Zufall

Statt der Tour gab es ein kleines Konzert in New York, doch im Publikum saß ein Produzent der beliebten US-Comedyshow "Saturday Night Live". Er lud die junge Britin spontan als Musikgast zur Sendung ein - und das sollte Adeles Karriere für immer verändern. Denn ausgerechnet in der Episode mit ihr war nicht wie sonst üblich ein Hollywood-Star zu Gast, sondern die US-Politikerin Sarah Palin.

Über die Republikanerin machte sich die Show damals seit Wochen lustig, Schauspielerin Tina Fey erhielt für ihre Palin-Parodie sogar einen Emmy. Und so schalteten an einem Samstagabend im Oktober 2008 über 17 Millionen Amerikaner:innen "SNL" ein – und bekamen nebenbei zwei Songs von Adele zu hören. Am nächsten Tag war ihr Album auf Platz eins der iTunes-Charts in den USA.

"Ich hab erst vor Ort gemerkt, dass Sarah Palin da ist und wie groß das alles ist. Immer wenn jemand von 'Erfolg über Nacht' gesprochen hat, hab ich gelacht und gesagt, dass so etwas viel harte Arbeit braucht. Aber bei mir war es buchstäblich über Nacht", sagte Adele in einem Interview, das in der Doku gezeigt wird. Und ein weiterer Ausschnitt beweist, dass bei Adele Talent und Selbstbewusstsein Hand in Hand gehen. "Ich dachte, ich hab erst beim dritten oder vierten Album Erfolg in den USA", sagte sie 2008 schulterzuckend.

Simon Emmett/Columbia Records/PA Media/dpa

Wirklich Neues bringt die Doku nicht zutage, doch sie lohnt sich vor allem deshalb, weil sie an zahlreiche großartige Adele-Momente erinnert, die man am liebsten sofort wieder auf Youtube in Dauerschleife angucken möchte: Ihr Auftritt bei den Brit Awards 2011 etwa, bei dem sie am Ende mit Tränen in den Augen nur von einem Klavier begleitet "Someone Like You" sang. Oder ihre Performance des Bond-Songs "Skyfall" bei den Oscars 2013. Oder gleich den kompletten Gig beim Glastonbury Festival 2016, der nur so vor Adeles typischer Mischung aus Verletzlichkeit, Nahbarkeit und deftigem Humor strotzt.

"Ich kann nur Songs schreiben, wenn es mir nicht gut geht", sagt Adele immer wieder. Bei ihr klingt es wie ein Versprechen: Am Ende führt vielleicht auch der Ärger um die abgesagten Vegas-Konzerte wieder zu magischen Adele-Momenten.

"The True Story of Adele" ist ab dem 29. 4. in der ZDF Mediathek zu sehen und am 3.5. um 12 Uhr auf ZDFinfo