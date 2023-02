Frühere GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter kontert Kritik an Heidi Klum

Fake-Vorwürfe Frühere GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter kontert Kritik an Heidi Klum

von Laura Schäfer Alex Mariah Peter gewann 2021 Heidi Klums GNTM, jetzt schwebt sie in der RTL-Show "Let's Dance" übers Parkett. Gegenüber dem stern äußert sie sie sich zur anhaltenden Kritik an Klum.

Sie strahlte, lachte, hatte sichtlich Spaß: Wenn Alex Mariah Peter vor ihrem "Let's Dance"-Debüt aufgeregt war, zeigte sie es nicht. Das Model gehört zum diesjährigen Cast des RTL-Klassikers und wurde bei der Kennenlern-Show am Freitag mit Profitänzer Alexandru Ionel verpartnert. Im Gespräch mit dem stern nach der Live-Show erklärt Alex, dass sie sich besonders auf den Contemporary in einer künftigen Show freue, "weil es mich am meisten fordert, Emotionen zu zeigen und mir das offenbar sehr schwer fällt".

Sie tanzte in einer Gruppe mit der Besten des Abends, Anna Ermakova, und Klitschko-Ex Natalia Yegorova einen Langsamen Walzer. Nach dem Tanz zeigte sich Juror Joachim Llambi "hin und her gerissen". "Auf der einen Seite hast du das gut gemacht, hast gut im Arm gestanden, aber ich möchte, dass du ein bisschen angriffslustiger bist, ein bisschen selbstständiger bist, ein bisschen mehr von dir aus gibst."

Die Körpernähe beim Tanzen war ihr anfangs nicht so geheuer. "Ich habe diese Angst sehr schnell fallen lassen. Ich habe gemerkt, das ist sehr professionell, die Jungs sind alle verheiratet und haben Babys – das macht es leichter, muss ich ehrlich sagen", so die 25-Jährige lachend. "Ich glaube, es wird sehr schnell übergehen in Genießen."

"Let's Dance"-Star Alex Mariah Peter äußert sich zur Klum-Kritik

Ein Genuss war die Teilnahme bei einer anderen Primetime-Show: 2021 gewann Alex Mariah Peter "Germany's Next Topmodel". Ein kleines Stück Geschichte, denn sie war die erste Transfrau, die den Model-Wettbewerb für sich entscheiden konnte. Seit Jahren gibt es immer wieder Beschwerden, dass die von Heidi Klum moderierte Sendung fake sei. Jüngst vermeldeten frühere Teilnehmerinnen, dass ihnen sogar die Füße eingecremt worden seien, damit sie beim Gang über den Laufsteg stolpern und fallen. Unwahr, sagte die Modelmama am Donnerstagabend in einem 15-minüten Einspieler vor dem Start der neuen Staffel. Außerdem sei GNTM nicht gescripted, sie lege Wert auf Diversity und gebe den Mädchen eine "Karriere-Plattform" mit ihrer Show. Ob das die Kritik zum Verstummen bringen wird, bleibt abzuwarten.

"Ich habe Heidi sehr, sehr gerne und ins Herz geschlossen. Sie hat mich offenbar ins Herz geschlossen", bekräftigt die frühere GNTM-Gewinnerin Alex. "Ich kann nichts Negatives über Heidi sagen, nur Positives. Natürlich ist das subjektiv, aber das ist jede Meinung. Uns bleiben die negativen Dinge im Gedächtnis und wir vergessen die positiven."