Lange Krankheitspause Alexander Bommes zurück in der "Sportschau" – so lief sein TV-Comeback

Moderator Alexander Bommes ist zurück im Fernsehen. Am Samstagabend präsentierte er nach monatelanger Krankheitspause wieder die ARD-"Sportschau".

Samstagabend, Punkt 18.30 Uhr, war ein ganz besonderer Moment für Alexander Bommes. Erstmals seit November ging der "Sportschau"-Moderator nach seiner Krankheitspause wieder live auf Sendung.

"Guten Abend, herzlich willkommen zum Fußball, zum sicherlich spannenden und intensiven Fußball heute", begrüßte der 47-Jährige die ARD-Zuschauerinnen und -Zuschauer und leitete direkt über zur ersten Partie in der "Sportschau" (Spielberichte vom 25. Bundesliga-Spieltag lesen Sie hier). Seine lange Abwesenheit aus dem Studio kommentierte Bommes zu Beginn der Sendung nicht – und blieb seiner Linie damit treu.

"Sportschau"-Moderator Alexander Bommes fehlte monatelang

Zum genauen Grund für seine lange Pause wurde in den vergangenen Monaten so gut wie nichts bekannt. Am 13. November war Bommes zuletzt für die ARD im Einsatz, anschließend musste er sowohl die Moderation der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar als auch der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden absagen, wegen "einer Reihe von Infekten", wie es hieß (der stern berichtete).

Im Januar ließ Bommes über die ARD mitteilen, er habe weiterhin "einige gesundheitliche Einschränkungen" und wolle "die weitere Genesung abschließen", bevor er auf den Bildschirm zurückkehrt. Spekulationen in Boulevardmedien über Details der Erkrankung blieben stets unkommentiert.

Nun fühlt sich der frühere Handballprofi jedoch offenbar wieder fit und präsentierte die erste "Sportschau" nach seiner Pause. Neben dem Bundesliga-Klassiker moderiert Bommes seit elf Jahren auch die NDR-Erfolgs-Quizshow "Gefragt – Gejagt", deren aufgezeichnete Folgen auch während Bommes' Pause im Ersten und in den dritten Programmen liefen.

