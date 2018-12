Biolek, 1934 in der damaligen Tschechoslowakei geboren, wurde 1978 mit der Musiksendung "Bio's Bahnhof" in der ARD berühmt (Foto: 1982 mit Sammy Davis Jr.). Ihr folgte seine Talkshow "Boulevard Bio" (1991– 2003), wo er in 485 Ausgaben 1600 Gäste empfing, so auch Helmut Kohl, Britney Spears und den Dalai Lama. Mit "Alfredissimo!" etablierte er 1994 das Format der Kochshow im deutschen Fernsehen. 2007 zog er sich aus dem TV-Geschäft zurück. Biolek verkaufte rund vier Millionen Kochbücher. Er lebt in Köln.