von Julia Mäurer Eine Woche lang hat RTL-Reporter Ralf Herrmann die Rolle einer berufstätigen Alleinerziehenden übernommen. Er muss sich um Job, Haushalt und sieben Kinder kümmern. Eine Aufgabe, die ihn an seine Grenzen bringt.

Bei Corina Schifferdecker läuft schon morgens um 6 Uhr alles wie am Fließband: Kinder wecken, Pausenbrote schmieren, frühstücken, Zähne putzen, Haare flechten, Abfahrt zur Schule. Die 42-Jährige aus der Nähe von Heilbronn kümmert sich dabei nicht nur um ein oder zwei Kinder, Schifferdecker ist siebenfache Mutter – und alleinerziehend. Seit über drei Jahren zieht sie ihre vier Töchter und drei Söhne im Alter zwischen acht und 20 Jahren ohne Partner groß. Die beiden ältesten Mädchen machen eine Ausbildung, wohnen aber noch zu Hause. Der älteste Sohn lebt inzwischen in Garmisch-Partenkirchen, wo er eine Lehre begonnen hat. Vier von Schifferdeckers Kindern gehen noch zur Schule.

Zusätzlich zu Haushalt und Kindern hat Corina Schifferdecker noch einen "richtigen" Job: Sie arbeitet Vollzeit als Lehrerin an einer Schule für geistig und körperlich beeinträchtigte Kinder. Und sie renoviert das Haus, in dem die Familie wohnt.

RTL-Doku zeigt Alltag von Alleinerziehenden

All diese Aufgaben will der RTL-Reporter Ralf Herrmann für eine Woche übernehmen. Für die Doku "Ralf, die Alleinerziehende – Ich werde Mutter!" (Donnerstag, 6. Juli 2023, 20.15 Uhr bei RTL) zieht er bei den Schifferdeckers ein – und Mama Corina aus. Sie soll sich sieben Tage im Hotel entspannen. Herrmann, der selbst noch keine Kinder hat, äußert "riesen Respekt" vor dieser Herausforderung.

Im vergangenen Jahr war Herrmann bereits in einer ähnlichen RTL-Doku zu sehen. Er arbeitete als Hebamme und begleitete eine Schwangere bis zur Geburt. Nun widmet er sich dem Thema Alleinerziehende. In Deutschland ist jede fünfte Familie alleinerziehend. 83 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen.

Um sich auf auf seine Rolle als Ersatzmutter bei Familie Schifferdecker vorzubereiten, besucht Herrmann die Staatliche Landwirtschaftsschule in Pfaffenhofen. Dort lernt er, wie man Rouladen kocht, löchrige Hosen näht, Wäsche wäscht und Schuhe putzt. Zumindest theoretisch. Dass sich das im Alltag mit sieben Kindern kaum umsetzen lässt, merkt der Reporter schnell. Bereits am zweiten Tag bricht Herrmann in Tränen aus.

"Mit sieben Kindern bist du gleich in der Assi-Schiene"

Im Austausch mit anderen Alleinerziehende erfährt er von gängigen Problemen: Geldnöte, nicht gezahlter Unterhalt, Schwierigkeiten bei der Partnersuche oder auch die Sorge, als schlechte Mutter abgestempelt zu werden. Wenn sich ein Vater allein um seine Kinder kümmere, dann würde das oft positiv und als "etwas ganz Besonderes" wahrgenommen, berichten Ralf Herrmann andere Mütter. "Wenn Frauen ihrer Mutterrolle gerecht werden, ist das normal", sagt eine Betroffene.

Oft gebe es auch Vorurteile gegenüber Alleinerziehenden. Siebenfach-Mama Corina Schifferdecker spricht aus, was viele denken: "Mit sieben Kindern bist du gleich in der Assi-Schiene. Die leben doch eh bloß von Hartz IV oder vom Kindergeld. Das ist bei uns aber überhaupt nicht so."

Die Doku gibt am Beispiel von Corina Schifferdecker und ihrer Familie einen Einblick, was Alleinerziehende täglich leisten. Reporter Ralf Herrmann kommt immer wieder an persönliche Grenzen, ist erschöpft und überfordert. Nach sieben Tagen zieht er das Fazit: "Es war purer Stress für mich."

Die Doku "Ralf, die Alleinerziehende – Ich werde Mutter!" läuft am Donnerstag, 6. Juli 2023 um 20.15 Uhr bei RTL

Hinweis der Redaktion: Der stern ist Teil von RTL Deutschland.​​​​​​