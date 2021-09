Sehen Sie im Video: Amiaz Habtu rappt über Demokratie.









Heute ist der Tag der Demokratie

Nicht für alle auf der Welt Reality

Nur deswegen bin ich hier in Germany

Dankbar für die offene Tür, für meine Family

Ich bin dankbar für das Leben, dass ich lebe

Der Magen ist voll, aber oft ne leere Seele

Ich schreibe meine Zeilen in den Himmel

Hoffe der Wind trägt sie raus in die Welt





Den Virus im Griff, aber Mutter Erde ist krank

Auch wenn‘s dir nicht gefällt, wie oft schon gehört

Scheiß auf die Meinung anderer

Heute fährst du deinen eigenen Panzer, mit ner Rose im Lauf





Hab‘ noch mehr zu sagen, bitte pass auf

Denn Leben ist Magie, hab den Zauberspruch in petto

Wir zahlen für unsere Fehler – netto





Auch wenn die Sonne untergeht, ich weiß sie geht wieder auf

Fake Friends machen Platz, verlass dich drauf

Glaub mir Schwester, der Regen wird gehen

Halte durch, nimm den Kopf hoch und lass uns reden





Freiheit macht uns Spaß, alles en masse

Blenden oft aus, alles andere ist zu krass

Wir sind frei, und das ist keine Erfindung

Stillstand? Ne gefährliche Brandung





Insta, Facebook und TikTok?

Du da draußen kannst machen wat de willst, worauf haste Bock?

Social Media gleicht auch einer Blase

Alle nur noch digital, ne digitale Frage





Das hier ist keine Anweisung oder Mahnung

Das hier ist nur meine persönliche Meinung

Ich wünsch mir die Liebe zurück!

Komm wir machen‘s wie die Kids einfach lachen - klingt verrückt?

Warum? Komm, heute wird gefeiert, das hier ist unsere Torte

Um uns wieder anzunähern bedarf es keiner Worte





Mein Name ist Ermias Habtu, alias Amiaz

Demokratie bedeutet auch, frei wählen zu können.

Ich wähle heute und immer: Das Leben!





So bin ich eben.

