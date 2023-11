von Julia Mäurer Beim Promi-Special von "Wer wird Millionär?" traten Amira und Oliver Pocher gemeinsam für den guten Zweck an. Aufgezeichnet wurde die Sendung im Oktober. Schon damals konnte sich das Noch-Ehepaar einige Sticheleien nicht verkneifen.

"Fabelhaft, dass Sie beide da sind", mit diesen Worten begrüßte Moderator Günther Jauch am Donnerstagabend Amira und Oliver Pocher zu einer neuen Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?". Tatsächlich war es ein ungewohntes Bild, Amira und Oliver Pocher zusammen in einer TV-Show zu sehen. Ende August hatten sie nach sieben Jahren Beziehung, vier davon verheiratet, ihre Trennung bekanntgegeben, kündigten aber an, einige berufliche Projekte weiterhin gemeinsam machen zu wollen. So auch der Auftritt beim "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special", der Mitte Oktober aufgezeichnet wurde. Seitdem ist viel passiert: Aktuell befinden sich die Pochers in einem öffentlichen Rosenkrieg.

Die Anspannung zwischen dem Paar war auch bei "Wer wird Millionär?" zu spüren – obwohl Amira Pocher zu Beginn noch schmeichelhafte Worte fand. Sie verriet, dass sie eigentlich allein zu der Sendung eingeladen war, sich aber nicht getraut habe, solo anzutreten. Deshalb kam Oliver Pocher mit. "Er ist der Profi. Olli hat wirklich etwas drauf, ist sehr belesen. Ich hätte ihn sonst als Telefonjoker genommen", sagte sie.

Die ersten Hürden meisterten die Pochers ohne Probleme. Bei der 200-Euro-Stufe verteilte die 31-Jährige dann eine kleine Spitze. Die Frage lautete: "Was wird manchmal auch Edelzwiebel genannt? A: Schaqueline, B: Schuliette, C: Schalotte, D: Schanette". Die Antwort ist selbstverständlich C: Schalotte. "Hättest du das gewusst? Weil du ja nicht kochst", spottete Amira Pocher. "Was soll das denn heißen? Weil ich nicht koche, hätte ich das nicht beantworten können?", konterte Oliver Pocher.

Amira und Oliver Pocher Emotionen, Provokationen, Liebe: Die Ehe der Pochers in Bildern 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter 2016 lernten sich Amira und Oliver Pocher über die Datingplattform Tinder kennen. Oliver wollte zu dieser Zeit zunächst keine Beziehung – und auch keine Kinder. Über ihr erstes Treffen sprach Amira 2021 in ihrem eigenen Podcast "Hey Amira". Damals verriet die 30-Jährige: "Von Anfang an hat er ja gesagt: 'Du, auf Beziehung habe ich gar keinen Bock.'" Und weiter: "'Heiraten, Kinder, wenn du das alles willst, dann kannst du gleich gehen. Dann kannst du gleich wen anderes suchen. Ich bin durch mit allem.'" Zu der Zeit habe sie nur gedacht: "Lass den Mann einfach mal reden, den kriege ich schon." Sie sollte Recht behalten. Die Beziehung der beiden hielt immerhin sieben Jahre, davon vier Ehejahre. Zwei Kinder gingen daraus hervor. Mehr

"Wer wird Millionär?": Günther Jauch vermittelt zwischen Oliver und Amira Pocher

Es waren nicht die einzigen Sticheleien an diesem Abend. Als Oliver Pocher einen Witz zum Besten gab, den Amira offenbar schon zig Mal gehört hat, kommentierte sie ironisch: "Der Gag wird auch nie langweilig." Moderator Günther Jauch mahnte prompt zur Deeskalation. Bei der 8000-Euro-Frage geriet das Ex-Paar erneut aneinander. Gesucht wurde die richtige Schreibweise des Wortes Pompons. Beide waren sich sicher, die Lösung zu kennen und beharrten auf ihrer Meinung. "Du bist stur, ich bin stur", sagte Amira. Das veranlasste Günther Jauch zu der Frage, ob das vielleicht der Scheidungsgrund sei. "Der Dümmere gibt nach", empfahl der Moderator schließlich. Am Ende war das Oliver Pocher, denn Amira lag mit ihrer Entscheidung richtig.

Bei der 16.000-Euro-Stufe setzten die Pochers ihren ersten Joker ein und befragten das Publikum. Die Frage lautete: "Beim verbreiteten Experten-Tipp 'Harte schräg – Weiche gerade anschneiden' bezieht sich 'hart' und 'weich' auf: A: Blumenstiele, B: Holzarten, C: Brotlaibe, D: Käsesorten". Während Amira Pocher fest überzeugt war, dass es sich um Käsesorten handeln müsse, tendierte Oliver Pocher zu Blumenstiele – die richtige Antwort. Nur sechs Prozent der Studiogäste teilten die Ansicht der 31-Jährigen.

Für Oliver Pocher erneut eine Steilvorlage: "Sie sieht ja gut aus. Das nehme ich auch", sagte er in Anspielung auf das Publikum. Günther Jauch bemerkte: "Das ist ein Kompliment, das nicht bei jeder Scheidungsdiskussion fällt." Pocher ergänzte: "Das ist alles wunderbar. Optisch ist ihr nichts vorzuwerfen." Daraufhin fluchte Jauch: "Jetzt muss ich hier noch eine Mediation machen. Ich, ausgerechnet ich. Ich bin dafür geeignet wie der Igel zum Arschwischen."

Für die beiden folgenden Fragen brauchten Amira und Oliver Pocher ebenfalls einen Joker. Bei 125.000 Euro glänzte der Comedian dann mit Wissen. "Für wen war das WM-Finale 2014 nicht das letzte Spiel im Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft? A: Bastian Schweinsteiger, B: Miroslav Klose, C: Philipp Lahm, C: Per Mertesacker", lautete die Frage. Fußball-Fan Oliver Pocher konnte Bastian Schweinsteiger als richtige Antwort einloggen.

Bruder von Amira Pocher als Telefonjoker

Bei 500.000 Euro kam schließlich Amira Pochers Bruder Ibrahim Aly als Telefonjoker zum Einsatz. Er sollte folgende Frage beantworten: "Welcher war der erste fremde Planet, auf dem eine von Menschen gemachte Sonde erfolgreich landete? A: Venus, B: Merkur, C: Mars, D: Mond". Aly tippte auf die Venus, war sich aber nicht sicher. Amira Pocher vertraute ihrem Bruder und wollte zocken. Oliver Pocher hingegen riet zur Vorsicht. "Dann kannst du ja den Differenzbetrag hier reinpacken in den Spendenmarathon", sagte er mit dem Hintergedanken, dass eine falsche Antwort das Zurückfallen auf 500 Euro bedeuten würde. Das Argument ließ Amira Pocher nicht gelten. "Ich bin alleinstehend. Ich brauche das Geld", sagte sie.

Am Ende setzte sich der 45-Jährige durch und die Pochers erspielten 125.000 Euro für den guten Zweck – mehr als alle anderen Promis an dem Abend. Neben Amira und Oliver Pocher waren Sänger Sasha, Comedian Torsten Sträter sowie Fußballlegende Reiner Calmund zu Gast beim Promi-Special und gewannen jeweils 64.000 Euro. Etwas bitter für Amira Pocher: Ihr Bruder lag richtig mit der Venus. Es wäre also sogar die halbe Million Euro drin gewesen.