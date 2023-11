Trotz Trennung treten Amira und Oliver Pocher gemeinsam beim Promi-Special von "Wer wird Millionär?" an. Aufgezeichnet wurde die Show bevor der öffentliche Rosenkrieg begann. Die Erwartungen sind hoch: Pocher holte schon einmal die Million in der Quizshow.

Es dürfte ihr letzter gemeinsamer TV-Auftritt sein – zumindest in nächster Zeit. Am Donnerstagabend sind Amira und Oliver Pocher in der Promi-Ausgabe von "Wer wird Millionär?" zu Gast. Die beiden nehmen auf den Ratestühlen Platz, um im Rahmen des RTL-Spendenmarathons Geld für die Stiftung zu erspielen. Neben den Pochers treten auch Sänger Sasha, Comedian Torsten Sträter und Fußballlegende Reiner Calmund an. Aufgezeichnet wurde die Show bereits Mitte Oktober, als die Pochers offiziell schon getrennt, aber einander noch freundschaftlich verbunden waren.

Amira und Oliver Pocher zu Gast bei "Wer wird Millionär?"

Amira Pocher verrät in der Sendung, dass sie eigentlich allein eingeladen war, sich aber nicht traute, solo anzutreten. Deshalb kam Oliver Pocher mit. Die Erwartungen an den Comedian sind hoch: Für ihn ist es bereits die dritte Teilnahme an der Quizshow. Vor zwei Jahren erspielte er 125.00 Euro. 2008 gewann er sogar eine Million Euro – als erster Prominenter.

RTL-Quizshow 1500 Folgen "Wer wird Millionär?": Prominente Gäste, glückliche Millionäre und große Pechvögel 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Am 3. September 1999 hat alles angefangen: Damals lief die erste Folge der Quizshow "Wer wird Millionär?". "Ursprünglich wollte RTL nur vier Sendungen mit mir", sagte Günther Jauch zum 20-jährigen Jubiläum in einem Interview. Richtig Lust hatte er auf das Format nicht. "Ich war wenig begeistert, dass ich eine Quizsendung moderieren sollte. Man sagte mir, das sei ein neues Format aus England und ich bekam vier Videokassetten, die ich mir zu Hause anschauen sollte – komplett auf Englisch. Ich verstand kaum ein Wort, weil der Moderator zwischen null und 500 Pfund walisische Sprichwörter abfragte", erzählte Jauch. Doch er habe gespürt, dass die Sendung eine gewisse Faszination ausübe - gerade, weil das Konzept so einfach ist. Die Lust am Rätseln hatte ihn gepackt und sie hält bis heute an. Mehr

Doch zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung des "Wer wird Millionär?"-Prominenten-Specials ist jede Menge passiert. Amira und Oliver Pocher gemeinsam in einer Sendung – das wäre inzwischen wohl ausgeschlossen.

Seit Oliver Pocher Knall auf Fall mit einem Instagram-Posting das Ende des gemeinsamen Podcast "Die Pochers" verkündet hat, herrscht dicke Luft zwischen dem Paar, das sieben Jahre zusammen und vier Jahre verheiratet war. In mehreren Interviews ließ der 45-Jährige zuletzt kaum ein gutes Haar an seiner Noch-Ehefrau. Im Gespräch mit RTL-"Exclusiv"-Moderatorin Frauke Ludowig sagte er etwa: "Amira kann in ihrer Darstellung so bleiben, wie sie ist. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr." Zudem sprach er von Vertrauensverlust und attestierte der 31-Jährigen fehlende "emotionale Reife".

Amira Pocher hat einen neuen Podcast

Amira Pocher selbst hat lange zu den Äußerungen geschwiegen. In ihrem Podcast "Liebes Leben", den sie jüngst gemeinsam mit ihrem Bruder Ibrahim Aly gestartet hat, schilderte sie nun ihre Sicht der Dinge. "Die letzten zwei Wochen waren, ich will nicht sagen die schwierigsten Wochen meines Lebens, aber schon Top drei. Das war wirklich heftig. Nach diesen zwei Wochen habe ich nicht nur einige Bisswunden auf der Zunge, sondern auch mehrere Messerstiche im Rücken. Das hat mich am meisten aufgewühlt und fertig gemacht. Körperlich und psychisch bin ich an meine Grenzen gekommen. Das war nicht schön", sagte sie.

Zudem gab Amira Pocher der Zeitschrift "Bunte" ein Interview, in dem sie sich unter anderem zu den hämischen Kommentaren von Oliver Pocher äußerte. "Ich wäre naiv, wenn ich nicht damit gerechnet hätte. Ich habe ja gesehen, wie er in der Vergangenheit über andere Ex-Partner in der Öffentlichkeit gesprochen hat. Olli kann einfach nicht anders. Er geht da leider Gottes auch wirklich sehr, sehr weit. Viel zu weit. Unserer Familie hätte ich das gerne erspart, aber das ist mit Olli einfach nicht möglich", sagte sie.

Wie sich Oliver und Amira Pocher beim "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" schlagen, sehen Sie am Donnerstag, 16. November 2023 um 20.15 Uhr bei RTL

Hinweis der Redaktion: Der stern ist Teil von RTL Deutschland.​​​​​​