Carrie (Sarah Jessica Parker) und Mr. Big (Chris Noth) fanden in "Sex and the City" ihr Happy End

"And Just Like That"

"And Just Like That" "Schlimmer als die Tür-Szene bei 'Titanic'": Darum wählte Carrie nicht den Notruf

Chris Noth, der in "Sex and the City" den Mr. Big spielt, hat sich zu einer von Fans stark diskutierten Szene in der neuen Fortsetzung "And Just Like That" geäußert. Achtung, Spoiler!

Es waren dramatische Minuten, die in der ersten Folge der "Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That" zu sehen waren: Carrie, gespielt von Sarah Jessica Parker, kehrt von einem Konzert nach Hause zurück und findet ihren Mann Mr. Big (Chris Noth) zusammengebrochen in der Dusche vor. Er hat nach einer Sporteinheit auf dem Heimtrainer einen Herzinfarkt erlitten. Carrie eilt auf ihn zu, nimmt ihn weinend in ihre Arme und die beiden blicken sich noch ein letztes Mal in die Augen, bevor Mr. Big endgültig das Bewusstsein verliert.

In den sozialen Medien sorgte die schockierende Szene für viel Diskussion. Nicht nur der überraschende Tod von Mr. Big war Thema, sondern auch die Art und Weise. Der Schauspieler Jonah Hill teilte auf Instagram die Frage, die sich zahlreiche Zuschauer:innen stellten: "Aber warum hat Carrie nicht sofort den Notruf gewählt?" Denn als sie Big fand, war der schließlich noch am Leben. Nun hat Chris Noth sich im Interview mit der "Vogue" dazu geäußert.

"And Just Like That" lässt die Fans emotional werden

Er und der Showrunner Michael King Patrick seien sich bei dieser Sache einig gewesen. "Wir haben es den 'Bonnie und Clyde'-Moment genannt, dieser Moment, kurz bevor Bonnie und Clyde von den Kugel getroffen werden und Warren Beatty und Faye Dunaway diesen einen Blick austauschen. Sie wussten beide, dass es das Ende ist. Wir wussten, dass wir diesen Moment auch haben wollten, dass ich nicht einfach alleine im Badezimmer sterben konnte", erzählt Noth. Diesen letzten Moment habe es geben müssen, ohne Worte, ohne kitschigen Dialog, nur ein Blick. King habe das wunderschön hinbekommen.

Die Reaktionen fielen emotional aus. "Dass Carrie nicht den Notruf gewählt hat ist schlimmer als Rose, die Jack in 'Titanic" nicht mit auf die Tür gelassen hat. Ich stehe dazu", kommentierte auf Twitter ein Fan und zahlreiche User:innen stimmten dem zu. "Das wird die neue 'Es gab Platz für zwei auf der Tür'-Diskussion", hieß es unter anderem. Denn auch beim Ende von "Titanic" sind sich viele einig: Jack, gespielt von Leonardo Dicaprio , hätte nicht sterben müssen. Es bleibt ein Wunschdenken der Fans.