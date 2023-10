Schauspielerin Andrea Sawatzki spielt eine der Hauptrollen in der ZDF-Reihe "Familie Bundschuh". Im Interview spricht sie über den neuen Film, ihre Skepsis gegenüber Politik und das Trauma ihrer Kindheit. Von Alexander Nebe

Frau Sawatzki, Sie spielen in der ZDF-Komödie "Familie Bundschuh – Bundschuh vs. Bundschuh" eine der Hauptrollen. Hätte ein politisches Engagement, so wie es Ihre Figur Gundula Bundschuh an den Tag legt, auch für Sie einen gewissen Reiz?

Nein, das würde mich nicht interessieren.

Und warum?

Mir wäre es in der Politik zu frustrierend. Denn im Grunde lässt sich doch nichts wirklich verändern. Man kann vielleicht gute Ideen haben – am Ende wird meist nichts daraus, weil alle einem reinreden, aber dann keine Alternativen zu bieten haben. Dann muss man sich noch mit den jeweiligen Koalitionspartnern einigen. Dieser Zirkus würde mich schnell in den Wahnsinn treiben. Dafür bin ich viel zu ungeduldig.

Sind Sie denn generell politisch interessiert?

Mal mehr, mal weniger. Im Sommer waren wir wieder in Andalusien, da habe ich mich ganz bewusst aus dem politischen Geschehen in Deutschland ausgeklinkt. Das war auch mal eine Wohltat. Politik ist zweifellos ein wichtiges Thema und ich versuche natürlich, mich mit den aktuellen Themen auseinanderzusetzen, aber es ist schon manchmal etwas frustrierend festzustellen, wie wenig sich bewegt und sich die Parteien gegenseitig blockieren. Mal abgesehen von den besorgniserregenden Tendenzen, die die Umfragen ergeben.

War früher mehr klare Kante?

Ich habe kürzlich eine Politik-Debatte aus den Siebzigerjahren gesehen, in der sich Kohl, Schmidt und Strauß wild gestritten und tatsächlich wüst beschimpft haben. Das war herrlich unterhaltsam, weil ungefiltert und authentisch, hatte dabei merkwürdigerweise aber trotzdem Klasse. Und wie Schmidt auf Angriffe reagiert hat – so erfrischend kühl, reflektiert, klug und auf den Punkt. Heute kommt ja oft nur weichgespültes Wischiwaschi. Wahrscheinlich auch deshalb, weil manche Politiker ständig Angst vor einem Social-Media-Shitstorm haben müssen.

Können Sie sich vorstellen, von Berlin aufs Land zu ziehen – so wie Familie Bundschuh im Film?

Sehr gut sogar und deshalb habe ich es meinem Mann auch schon mehrfach vorgeschlagen. Aber es ist dann doch beim aktuellen Modell geblieben, in dem wir die Welten miteinander verbinden. Wir leben am Berliner Stadtrand im Grünen. Und so idyllisch und stressfrei ist es auf dem Dorf letzten Endes ja auch nicht. Siehe Familie Bundschuh.

Andrea Sawatzki und Axel Milberg als Ehepaar Gundula und Gerald Bundschuh im ZDF-Film "Familie Bundschuh – Bundschuh vs. Bundschuh" © Britta Krehl / ZDF

Stichwort: Fehlende Infrastruktur?

Genau! Der Bus fährt nur einmal am Tag, es gibt keinen Supermarkt, keine Bücherei, keinen Bäcker, keine Post, nichts! Für unsere Kinder wäre es auch nicht so toll gewesen. Die haben sich so schon in ihrer Pubertät bei uns beschwert, dass es so nervig sei, zu Freunden in die City und zu Orten, an denen etwas los ist, zu gelangen. Unser Modell war dann wohl doch die beste Lösung.

Seit 2015 sorgen die Bundschuhs immer wieder für gute bis sehr gute Quoten. Sind weitere Folgen bereits in Planung?

Es wird auf jeden Fall noch eine weitere Episode geben. Aber unsere wundervolle Produzentin Regina Ziegler muss beim ZDF immer wieder Klinken putzen gehen und grünes Licht holen.

Erstaunlich bei so einer Erfolgsreihe…

Mich wundert das auch, zumal wir mit den Bundschuhs einen ordentlichen Teil der ZDF-Zielgruppe ansprechen. Die ganz jungen Leute streamen ja ohnehin fast nur noch. Aber aktuell ist die Verunsicherung durch das sich immer schneller verändernder Sehverhalten der Zuschauer ziemlich groß.

Zum Ende der neuen Bundschuh-Episode sagen Sie Folgendes: "Wir bewegen uns alle auf dünnem Eis. Keiner weiß, was morgen passiert." Wann haben Sie sich mit der Tatsache abgefunden, dass im Leben nichts wirklich planbar ist?

Das habe ich bereits in meiner Kindheit gelernt und diese Erkenntnis hat mich fürs Leben gestählt: Das Leben mit einem an Alzheimer erkrankten Vater bringt jeden Tag und jede Nacht neue Überraschungen mit sich. Weil meine Mutter als Krankenschwester unseren Lebensunterhalt alleine verdienen musste, war ich für seine Pflege zuständig. Bei allen dunklen, fordernden und belastenden Aspekten war diese Zeit für mich im Rückblick auf jeden Fall sehr lehrreich. Heute kann mich so schnell nichts mehr aus der Bahn werfen.

Sind Sie vom Grundnaturell eher eine Optimistin oder Pessimistin?

Das war bei mir je nach Lebensphase unterschiedlich: Es gab viele Jahre, in denen es ziemlich dunkel um mich herum war. Das lag hauptsächlich an den Schuldgefühlen, die ich als Kind bei der Pflege meines Vaters auf mich geladen und die ich 2022 auch in meinem Roman "Brunnenstraße" verarbeitet habe. Erst nach Jahren, in denen ich an mir und meinem Seelenzustand – auch durch Therapien – gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass es nicht nur die Dunkelheit gibt.

Von was für Schuldgefühlen sprechen Sie?

Die Zeit, in der ich mich um meinen Vater kümmern musste, war psychisch für mich derart belastend, dass ich schon mit etwa zwölf Jahren manchmal darüber nachgedacht habe, wie ich diese Zeit beenden könnte. Was ich tun müsste, meine Mutter und ich wieder so leben könnten wie früher, als wir allein waren. Als mein Vater dann starb, als ich 15 war, war in mir damals soviel Selbsthass und so viel Schuldgefühl, dass ich diese düsteren Gedanken überhaupt hatte. Heute wünschte ich mir, dass ich bereits damals professionelle Hilfe bekommen hätte. Dann wären mir einige dunkle Jahre sicher erspart geblieben.

Wie sehr halten Sie an Dingen und Menschen fest?

Erinnerungsstücke aus meinem Leben sortiere ich gnadenlos aus. Ich liebe die Klarheit und ich liebe das Hier und Jetzt! Was sollen meine Kinder mit den Kisten an Erinnerungen? Das ist doch nur Belastung. Und wenn ich mich einmal dazu entschieden habe, dann kann ich auch Menschen gehen lassen, die mir einfach nicht guttun.

Gibt es Dinge, die Sie aufbewahren?

Die Bilder, Bastelarbeiten und Geschichten unserer Jungs kommen natürlich nicht weg! Bruno, unser Jüngster, ist künstlerisch sehr begabt und möchte deshalb auch auf die Kunstakademie gehen. Und der hat im Alter von neun Jahren ein riesiges Aquarell unserer Dogge gemalt. Das ist so schön, dass dieses Bild gerahmt bis heute bei uns im Schlafzimmer über dem Bett hängt. Moritz schreibt fantastisch, das heben wir auch auf. Zu jedem Geburtstag und zu Weihnachten bekommen wir Nachschub. Das sind dann die schönsten Geschenke!

"Familie Bundschuh – Bundschuh vs. Bundschuh" läuft am Montag, 2. Oktober 2023 um 20.15 Uhr im ZDF