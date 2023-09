Wegen einer "Grenzüberschreitung" von Andreas Kieling gegenüber einer Kandidatin wurde der Tierfilmer aus dem Format geschmissen. Jetzt wehrt sich Kieling selbst.

Die Verkündung der Produktion hinter der Youtube-Survival-Show "7 vs. Wild" war vage formuliert. "Aufgrund eines Vorfalls zwischen Ann-Kathrin Bendixen und Andreas Kieling während der Vorbereitungsphase in Kanada, haben wir uns noch vor der Aussetzung der Teilnehmer dazu entscheiden, Andreas Kieling nicht an der 3. Staffel von '7 vs. Wild' teilnehmen zu lassen. Es handelt sich um eine Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren wollten und konnten", hieß es in einem Statement. Jetzt wehrt sich Tierfilmer Kieling.

"7 vs. Wild": Andreas Kieling wehrt sich

"Wir weisen die ebenso haltlosen als auch unbestimmten Vorwürfe gegen meinen Mandanten zurück", erklärt sein Anwalt Dirk Giesen der "Bild"-Zeitung. "Es hat zu keinem Zeitpunkt Grenzüberschreitungen oder Übergriffigkeiten meines Mandanten gegeben. Die vagen Vorwürfe und Andeutungen, die Anlass zu vielfältigen Spekulationen geben, sind unzutreffend."

Giesen bezieht außerdem Stellung zu dem Zusammentreffen der Crew, bei dem sich sein Mandant nicht richtig verhalten haben soll. "Mein Mandant hat während eines Busstopps auf dem Weg zu den Dreharbeiten im Gastrobereich einer Tankstelle im Großraum Vancouver – wie einige andere Tanzpaare auch – mit Ann-Kathrin Bendixen getanzt. In Vorfreude auf die Produktion war die Stimmung ausgelassen. Das Geschehen auf der Tanzfläche wurde von ca. 10 Personen, die auch zur Produktion gehörten, beobachtet", sagt er.

Ann-Kathrin Bendixen wird angefeindet

So sehen es nicht alle. Streamer Papaplatte, der ebenfalls an dem Format teilnimmt, stellt sich in einem Video auf die Seite der Produktion. Dass Ann-Kathrin Bendixen nach Kielings Rauswurf angegriffen würde, sei "unter aller Sau", sagt er. "Die Sache, die da passiert ist, ging absolut nicht fit. Und wenn ihr wüsstet, was es ist, dann wüsstet ihr auch, dass es so ist", erklärt er. Kieling auszuschließen sei die beste und einzig richtige Entscheidung gewesen.

Auch Bendixen äußerte sich auf ihrem Instagram-Profil zu den Hassnachrichten, die sie nach Kielings Rausschmiss erhalten habe. Es täte ihr leid, dass das Statement von "7 vs. Wild" so schwammig sei, sagt sie. Kieling habe sich entschuldigt, somit sei die Angelegenheit für sie geklärt.

