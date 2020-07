"Wir haben euch sooo viel zu erzählen, nur müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bis wir auspacken dürfen. Man hört ja oft: 'Ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst', aber wirklich wissen tut man es erst, wenn man wirklich mittendrin ist! Und ich muss sagen, die Nummer war schon härter, als ich sie eingeschätzt habe. Aber mehr dazu, seht ihr wenn es losgeht": Das hat Jennifer Lange ihren Fans auf Instagram geschrieben, nachdem sie sich von einer Instagram-Pause zurückgemeldet hatte.

Mit ihren Worten bezieht sie sich auf ihre Teilnahme an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars", wo sie mit Freund Andrej Mangold in diesem Jahr zu sehen sein wird. Aber nicht nur in einem Posting wendet sie sich an ihre Follower. Auch in ihrer Instagram-Story spricht Lange über ihre Erfahrung – und zwar während sie noch für den Trailer der Show gemeinsam mit Andrej Mangold dreht.

Andrej Mangold über das "Sommerhaus"

Sie dürfe noch nicht sonderlich viel sagen, "außer, dass es eine wirklich krasse, crazy Zeit war. Wirklich, ein Irrenhaus", erzählt sie. "Ich bin wieder einmal an meine Grenzen gekommen, Andrej bestimmt auch." Sie selbst habe die Teilnahme in drei Worten als "krass, krank und langweilig" empfunden.

Ex-"Bachelor" Andrej Mangold bestätigt, dass es "ab und zu ein bisschen langweilig" gewesen sei. Der 33-Jährige wählt für seine drei-Worte-Beschreibung noch stärkere Ausdrücke als seine Freundin und erklärte: "geisteskrank, psychopathisch, nicht von dieser Welt". Mangold macht seine Follower aber noch neugieriger auf die Show und berichtet: "Was da passiert ist ... Ihr werdet euren Augen nicht trauen, euren Ohren nicht trauen. Kranke Welt, Leute", sagt er. Was genau das Paar meint, ist nicht klar. Wann genau die neue Staffel "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen sein wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Allzu lange dürfte es aber nicht mehr dauern.

