Moderatorin Anne Will will 2024 einen Neustart mit anderen Projekten

Anne Will hört bei "Anne Will" auf

Aus bei ARD-Talk Anne Will hört bei "Anne Will" auf

Das kommt überraschend: Moderatorin Anne Will steigt zum Jahresende aus der gleichnamigen Talkshow aus. Der ARD Sonntagstalk soll dennoch weitergehen. Spannend wird die Frage nach, wer die Sendung künftig moderiert.

Der ARD-Sonntagstalk "Anne Will" wird zum Jahresende nach rund 16 Jahren eingestellt. Die 56-Jährige verzichte auf eine Vertragsverlängerung, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag in Hamburg mit. Über eine Nachfolge für das sonntägliche Format seien der NDR und die ARD in Gesprächen. Details dazu wurden nicht genannt.

Die Talkshow mit Anne Will läuft seit September 2007 im ARD-Hauptprogramm. Will, die bis dahin als Moderatorin für die ARD-"Tagesthemen" gearbeitet hatte, übernahm den zentralen Sendeplatz am Sonntagabend von ihrer Vorgängerin Sabine Christiansen, die den ARD-Polittalk zuvor jahrelang geleitet hatte.

"Anne Will" ist eine der führenden Polittalkshows im deutschen Fernsehen. Nach Angaben des NDR, der bei der Herstellung der Sendung mit Wills eigener Produktionsfirma kooperiert, erreichte sie 2022 im Mittel mehr als 3,6 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,1 Prozent.

Anne Will: Neustart in 2024 mit anderen Projekten

"Ich habe die Sendung immer außerordentlich gerne gemacht und bin unendlich dankbar für das Vertrauen in meine journalistische Arbeit und den großen Erfolg unserer Sendung", erklärte Will nun. Sie werde ihren laufenden Vertrag "mit unvermindertem Engagement und großer Freude" erfüllen, wolle ihn aber nicht verlängern. 2024 sei ein "Neustart" mit anderen Projekten angesagt.