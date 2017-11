In der ARD-Talkshow "Anne Will" diskutierte die Moderatorin mit ihren Gästen das Thema "Sexismus-Debatte - Ändert sich jetzt was?" Geladen waren unter anderem Gerhart Baum, Laura Himmelreich - und Verona Pooth. Auf Twitter war besonders Verona Pooth umstritten, hatte sie doch lange das Klischee des dümmlichen Püppchens bedient und sich damit nicht gerade als Kämpferin gegen Sexismus hervorgetan. Aber auch die Kameraführung bei "Anne Will" ärgerte viele Zuschauer: Die ARD schaffte es, während einer Debatte über Sexismus die Beine von Verona Pooth von den pinken Pumps aufwärts in Großaufnahme hochzufahren. Auf Twitter ging es wegen der Sexismus-Debatte bei "Anne Will" höher her als in der Talksendung selber.