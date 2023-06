von Carsten Heidböhmer Die Welt blickte am Samstag auf Russland und die Meuterei von Söldnerführer Jewgeni Prigoschin. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von ARD und ZDF erfuhr man zunächst wenig.

Es sind Geschehnisse von dramatischem Ausmaß: Eine Weltmacht gerät ins Wanken – und der Rest schaut gebannt zu. Für ARD und ZDF jedoch kein Grund, das Programm zu unterbrechen. Ulrich Deppendorf platzte irgendwann der Kragen: "Verstehen tue ich das nicht mehr. Auch nicht das ZDF", schrieb der langjährige ARD-Aktuell-Chefredakteur auf Twitter.

So geschehen am 6. Januar 2021. Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump stürmten damals das Kapitol, um die Bestätigung des Sieges von Joe Biden zu verhindern. Wären die Aufständischen damit durchgekommen – es wäre wohl das Ende der amerikanischen Demokratie gewesen. Doch weder ARD noch ZDF fühlten sich an dem Abend bemüßigt, das Programm zu ändern. Statt Weltgeschichte gab es bei den öffentlich-rechtlichen Sendern einen Spielfilm und einen Krimi.

ARD und ZDF: Kaum Informationen über die Lage in Russland

Das gleiche Bild zeigt sich an diesem Wochenende in Bezug auf die Vorgänge in Russland: Während sich seit dem späten Freitagabend abzeichnete, dass sich der Söldner-Führer Jewgeni Prigoschin gegen Präsident Putin wendete und mit seinen Truppen Kurs nahm auf Moskau, wurden die Zuschauer von ARD und ZDF außerhalb der Nachrichtensendungen nicht über die Ereignisse informiert.

Als sich das Land am Samstagmorgen bereits im Bürgerkrieg befand und internationale Sender wie die BBC oder CNN schon seit Stunden die Lage abbildeten, setzten die Öffentlich-Rechtlichen ihrem Publikum Kindersendungen vor. Im Ersten ging es bereits ab 5.30 Uhr los mit "Lenas Ranch", es folgten Formate wie "Die Pfefferkörner" und "Panda, Gorilla & Co", unterbrochen von einer fünfminütigen "Tagesschau" um 9.50 Uhr. Im ZDF gab's derweil "Bibi Blocksberg", "Bibi und Tina", etwas später liefen Krimis.

Erst am Nachmittag reagierte der Sender und schob um 14.10 Uhr und um 17.50 Uhr ein "ZDF spezial: Machtkampf in Russland" ein. Für 20.15 Uhr war ein "Heute Journal Spezial" geplant, um 22.45 Uhr wurde das "Heute Journal" verlängert, wie das ZDF auf Anfrage mitteilte.

Kritik auf Twitter

In sozialen Medien wie Twitter machte sich Unmut darüber breit, dass die gebührenfinanzierten Sender sich nicht in der Lage sahen, umfassend über den Bürgerkrieg in Russland zu informieren. "Kann es wahr sein, dass #ARD und #ZDF diesen Moment verschlafen?", fragte der "Zeit"-Journalist Gero von Randow entgeistert. Andere kritisierten, dass die beiden Anstalten mit viel Aufwand von der Krönung König Charles III. berichtet hatten – bei den sich überschlagenden Ereignissen in Russland jedoch nicht präsent waren.

Während beim Kapitolsturm immerhin der zur öffentlich-rechtlichen Senderfamilie gehörende Kanal Phoenix in die Bresche sprang und die Zuschauer auf dem Laufenden hielt, gab es am Samstagvormittag hier ausschließlich Naturdokus zu sehen. So wichtig die schmelzenden Gletscher Grönlands sind – Sondersendungen zur Lage in Russland hätten das Informationsbedürfnis der Zuschauer an diesem Tag sicherlich besser befriedigt.

So blieb interessierten Gebührenzahlern das übrig, was der damalige Chef-Moderator des "Heute Journals", Claus Kleber, am Abend des 6. Januars 2021 twitterte: "CNN einschalten. Sofort."