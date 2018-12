Die neunte Staffel der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" startet Anfang Januar 2019. Dieses Jahr in der Hauptrolle: der 31-jährige Junggeselle Andrej Mangold.

Der Profi-Basketballer und Unternehmer will seine Traumfrau aus 20 Kandidatinnen auserwählen. Unter anderem diese zehn Ladys wollen sein Herz erobern:

Kimberly Schulz: Die 25-Jährige arbeitet als Kommunikationsdesignerin. In einer Beziehung ist der Hamburgerin vor allem Humor wichtig.

Cecilia Asoro: Das Küken der Staffel arbeitet als Model und Kellnerin. Die 22-Jährige ist seit vier Jahren single und versuchte bereits in der Datingshow "Take me out" ihren Mr. Right zu finden.

Jade Übach: Die gelernte Kosmetikerin ist heute als Flugbegleiterin tätig. Wenn die 24-Jährige nicht im Flugzeug ist, treibt sie sich am liebsten auf Festivals und Konzerten rum.

Mariya Lazareva: Mariya stammt aus Stuttgart und ist dort als Kosmetologin tätig. Die 27-Jährige hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und gibt ihren Fans über einen eigenen Youtube-Channel Beauty-Tipps.

Luisa Haimann: Die 22-Jährige arbeitet als Serviceassistentin in einem Autohaus. Luisa ist ein Familienmensch und möchte in naher Zukunft eine eigene Familie gründen, am liebsten natürlich mit dem Bachelor.

Jennifer Lange: Jennifer arbeitet als Sporttrainerin und ist sowohl im Beruf als auch im Privatleben eine echte Powerfrau. Sie sucht einen romantischen Partner, Kumpel und Liebhaber in dem Bachelor.

Lara Helmrich: Lara lebt in Berlin und arbeitet als Flugbegleiterin. 2012 nahm die 27-Jährige bereits an der Castingshow "Das perfekte Model" teil, scheiterte aber kurz vor dem Finale. Jetzt hofft sie, beim Bachelor mehr Erfolg zu haben.

Isabell Bernsee: Die 28-Jährige ist das Ex-Playmate der diesjährigen Staffel: 2015 war sie die Miss Juni. Heute ist die Brünette als Immobilienmaklerin tätig, in ihrer Freizeit betreibt sie Kickboxen und Taekwondo. Christina Graßmann: Die Pharmareferentin stammt aus Hannover und wurde 2017 Miss Norddeutschland. Für die 30-Jährige ist das Fernsehen nichts neues, sie spielte bereits eine Rolle in der RTL2-Serie "Schwestern – Volle Dosis Liebe".

Julia Jessica Karbownik: Die 26-Jährige hat in den letzten sechs Jahren die Welt bereist. Aktuell arbeitet die Münchnerin als Rezeptionistin und verbringt am liebsten Zeit in der Natur oder beim Shoppen.

Eines steht fest: Für die meisten Kandidatinnen ist die Teilnahme an der Show nicht der erste Auftritt in der Öffentlichkeit. Geht es den Ladies wirklich um die große Liebe oder etwa um eine Karriere im Fernsehen?

Andrej Mangold könnte es schwer haben, sich zu entscheiden.