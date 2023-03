von Wiebke Tomescheit Der Bachelor bekommt Besuch von seiner Schwester Charlene – die sorgt dafür, dass er Rebecca auf ein denkwürdiges Date einlädt, das bei der Nacht der Rosen für eine überraschende Szene sorgt.

Woche fünf, in der Bachelor David sich durch die langsam übersichtlicher werdende Schar an Single-Frauen wühlt und sich am Strand von Mexiko die Sonne auf die Muskel scheinen lässt. Zwölf Damen sind noch im Rennen, allerdings ist an rennen nicht zu denken – vielmehr liegen sie alle rum. Es wirkt ein bisschen, als müsste RTL die Ladies hin und wieder dran erinnern, mal zu duschen und sich die Beine zu rasieren, so antriebslos fläzen sie sich auf den Sofas und Pool-Liegen.

Selbst als eine Botschaft des munteren Bachelors die Folge einläutet, hält sich der Enthusiasmus in Grenzen. Und nicht einmal Davids Einladung an unsere heimliche Favoritin Yolanda kann für Schwung sorgen. Noch nicht einmal bei Yolanda selbst! Denn die wollte eigentlich gerade viel lieber was essen. Und (darum lieben wir sie so): Sie hat ihre Tage. "Einmal im Monat klopft da was an", seufzt sie. Girl, wir fühlen mit dir. Auch Tammy meint es gut mit der Konkurrentin: "Mach keinen Spaß, wenn er dich küssen möchte, mach nicht: 'Oyoyoyoy'! Bleib ernsthaft!", bläut sie ihr ein.

Bühne frei für Yolanda

Der Bachelor entführt Yolanda alsdann auf eine Mini-Insel, auf der ein Tischchen für ein romantisches Dinner aufgebaut ist. "Ja, Guten!", wünscht die Hamburgerin solide, als sie das Weinglas zum Anstoßen hebt. Sie bemüht sich dann sichtlich, nicht nur sarkastisch und derbe aufzutreten, sondern ein wenig Zartheit zu demonstrieren, und David gibt sich auch Mühe, das anzuerkennen ... die beiden verstehen sich auch sichtlich gut, aber ehrlich gesagt können wir uns nicht vorstellen, dass die beiden romantisch zueinander finden. Dazu hat David zu wenig Selbstironie und Yolanda zu viel Selbstbewusstsein.

Damit in der Villa währenddessen ein bisschen Stimmung aufkommt, schickt RTL einen Präsentkorb des Kokosschnaps-Sponsors zu den Damen, der aus irgendeinem Grund nicht nur Alkohol, sondern auch Schlappen (?!) mit dem Markenlogo enthält. Im Interview müssen die Frauen das Schuhwerk dann sogar noch ausdrücklich loben. Alles kreischt, bloß Giovanna findet schon wieder Gründe, um schlecht drauf zu sein. Und Rebecca zerkratzt aus Versehen Leyla die Nase, mit ihrem Fußnagel. Fragen Sie bitte nicht weiter nach ...

Der Bachelor bekommt Besuch

Unterdessen sind David und Yolanda auf die Kuschelcouch am Pool gewechselt und versuchen romantischen Smalltalk. Doch dann sagt Yolanda auf die Frage, was sie nicht gern esse, einfach so was wie "Rosenkohl" und man möchte loslachen. Und schon, weil David nicht loslacht, wollen wir jetzt, dass Yolanda jemanden findet, der ihre Art mehr zu schätzen weiß. Aber dass sie trotzdem bis zum Ende in der Show bleibt, damit wir ihr weiter zuschauen können! Immerhin schenkt David ihr dann noch direkt eine Vorab-Rose, mindestens eine Woche bleibt Yolanda also noch. Als sie nach der Rückkehr in die Villa am Abend von den anderen Ladies gefragt wird, ob sie durch das Date jetzt mehr Gefühle für David habe, entgegnet Yolanda staubtrocken: "Also, bumsen darfst du mit ihm jetzt nicht mehr." Queen!

Am nächsten Tag bekommt David Besuch von seiner Zwillingsschwester Charlene, die in Miami lebt, und die er seit über einem Jahr nicht gesehen hat. Die beiden laden sich Xenia, Angelina, Tammy, Alyssa, Henriette und Rebecca zum gemeinsamen Basketball spielen ein und Charlene soll die Mädels währenddessen ausquetschen, was sie so von David halten. Alyssa schlägt sich ganz wacker, Tammy meckert zuviel, Rebecca pocht zuviel auf ihre traurige Vergangenheit, Xenia und Angelina wirken ein bisschen wie bei einem Bewerbungsgespräch. Im Update mit ihrem Bruder nennt Charlene dann Angelina als Favoritin – und Rebecca. Die bekommt dann abends auch nochmal ein Einzeldate.

Charlene hat ein paar Favoritinnen

Während des gemeinsamen Dinners checkt David Rebeccas Qualitäten als potenzielle Kindsmutter aus, kauft ihr eine Packung Kekse und nimmt ihr Händchen. Das macht sie so nervös, dass sie sie nach mehr Alkohol verlangt, sich ständig durchs Haar fährt und plötzlich vergisst, wie man Konversation macht. Zu einem Kuss, der vermutlich geholfen hätte, kommt es aber nicht. "Was nicht ist, kann ja noch werden", kommentiert David das. Rosen sind rot, Veilchen sind blau, was das jetzt sollte, weiß keiner genau.

Die Frauen untereinander verbringen den Rest des Tages dann mit zickigem Diskurs. Erst glaubt Rap-Journalistin Chiara der zurückgekehrten Rebecca nicht, dass die Stimmung wirklich nach Kuss war. Dann glaubt Chiara, Rebecca habe den anderen erzählt, sie wolle eigentlich bloß die nächste Bachelorette werden. Das allerdings war, wir erinnern uns, Alyssa – die das aber nur so halb zugibt. Leyla schneidet sich währenddessen die Fingernägel. Und das Thema Chiara ist noch nicht abgehakt ...

Hat Chiara eine "dunkle Seite"?

Bei der Nacht der Rosen verrät Leyla nämlich, "dass viele im Haus schon eine gewisse Angst vor Chiara haben" , ihre Ansagen befolgt würden und man sie sogar "Chefin" nenne. Tatsächlich ist ihr Ton den anderen Frauen gegenüber recht kompromisslos, und als Tammy leise Zweifel an der Teilnahme an der Show äußert, ist sie schnell dabei, ihr ein freiwilliges Aussteigen schmackhaft zu reden. Die erste, die freiwillig geht, ist dann allerdings die missmutige Giovanna. Sie hat sich nicht genug beachtet gefühlt und nimmt ihren imaginären Hut. Doch tatsächlich folgt Tammy ihr dann nach, schluchzend und schniefend und von Heimweh redend.

Nachdem das geklärt ist, schnappt David sich Alyssa und gibt ihr auf dem Dach seiner Villa schon mal eine Rose. Life-Coach David redet im Interview darüber, wie froh er über Alyssas "Entwicklung" sei. Es wirkt ein bisschen, als suche er eher ein Projekt als eine Partnerin. Dann klärt er auch noch mit Rebecca, dass sie irgendwie den Kuss-Moment verpasst haben – und holt das direkt nach. Rebecca bekommt dann auch noch eine Rose und wird von Muskelmann David auf Händen durchs Gelände getragen. Dann werden die restlichen Blümchen verteilt – an alle Damen außer an die blonde Colleen. Schon letzte Woche hatte man geahnt, dass es heute so kommen würde.