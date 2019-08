Eine zweite Chance kann ganz schön sexy sein. Das lernen wir in der neuen Staffel von "Bachelor in Paradise". Wir kennen sie aus den RTL-Shows "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette". Jetzt veröffentlicht der Sender erste Bikini- oder Badehosenfotos der flirtwilligen Singles. Mit dabei ist Carina aus der Bachelor-Staffel von 2018. Sie trifft auf mehrere bekannte Konkurrentinnen. Ebenfalls ihre Kurven in Szene zu setzen weiß auch Michelle. Aber auch Meike kann im Badeanzug punkten. Diese beiden kämpften 2019 um die Rosen des Bachelors: Jade und Ernestine. Nathalie ist eine ALTE Bekannte. Sie war bereits 2013 bei "Der Bachelor" mit dabei. Dass sie in Topform ist zeigen die neuen Bilder. Nathalie könnte in ihrem Bikini glatt einem James-Bond-Film entsprungen sein. Gute Nachricht für diese Singles: Auch die Herren der Schöpfung stehen den Damen in Sachen FItness in nichts nach, ob Filip, Sören, Rafi oder Sebastian – sie alle machen in ihren Badehosen eine perfekte Figur.