von Christina Klein Die Bachelorette Sharon Battiste verteilt ab dem 15. Juni ihre begehrten Rosen und ihre Wahl wird sicherlich den ein oder anderen Mann schwer enttäuschen, doch sie selbst hat auch schon heftig unter Liebeskummer gelitten und kann Egoisten nicht ausstehen.

Einer von 20 Männern wird der diesjährige Traumprinz der Bachelorette Sharon Battiste werden. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Nicht nur, dass Sharon ihre Teilnahme um ein Jahr verschieben musste, weil ihr Privatleben 2021 das Rosenverteilen nicht zuließ, auch in der Liebe hat sie schon die ein oder andere schlechte Erfahrung machen müssen. Der stern sprach mit der 30-Jährigen über das Daten heutzutage – sie ist seit acht Jahren Single – und wie man Liebeskummer am besten bekämpft.

Sharon, Sie sind die aktuelle Bachelorette, doch wie war dein Datingleben vor der TV-Show in drei Worten?

Sie lacht, aber zögert nicht lange für die Antwort: Vogelwild, anstrengend, emotional.

Gab es einen Mann in der Show, wo Sie auf den ersten Blick gedacht haben: "Wow!"?

Mmh also, es waren 20 Männer, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Aber nein, sie hatten alle eine faire Chance und es gab viele Situationen, in denen ich verlegen war und manchmal auch echt sprachlos.

Wie darf ein Mann an Ihrer Seite charakterlich auf gar keinen Fall sein?

Oh, ich hasse Alpha-Männchen, dieses Getue und Gehabe. Der Mann an meiner Seite darf mir kein toxisches Gefühl geben. Das schließt auch Egoisten und Narzissten eigentlich direkt aus.

Was war ein großer Unterschied für Sie bei dem Bachelorette-Abenteuer im Vergleich zum "normalen" Daten?

Die Reise und die Erfahrungen in Thailand waren insgesamt sehr spannend. Ein großer Unterschied für mich war vor allem, dass die Männer mich von sich überzeugen mussten. Ich habe leider auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich die war, die mehr gekämpft hat. Ich wollte den Mann dann auf Biegen und Brechen von mir überzeugen und ihm klarmachen, dass ich eine ganz tolle Frau bin.

Aus so einer Situation kann ja schnell Liebeskummer entstehen. Hatten Sie schon welchen und wie geht man damit am besten um?

Ich hatte schon oft Liebeskummer, ein ganz schlimmes Gefühl. Aber es hilft alles nichts, einfach weitermachen, nicht an sich selbst zweifeln. Man muss aufhören sich die Frage zu stellen, warum man den Mann nicht von sich überzeugen konnte.

Hat sich das Daten als solches in den letzten Jahren in Ihren Augen verändert?

Ja, definitiv. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft, das spiegelt sich auch beim Dating-Verhalten wider. Man ist immer nur einen Swipe vom nächsten Match entfernt und kann einen neuen potenziellen Partner kennenlernen. Heutzutage kämpft kaum noch jemand um seine Beziehung. Ich persönlich versuche in einer Mischform zu leben aus altmodischen Ansichten und modernen. Man darf auch als Frau mal kämpfen und nicht der Mann muss einem immer den Hof machen, aber genauso darf man auch als Frau mal das Essen kochen, wenn der Mann den ganzen Tag gearbeitet hat.

"Die Bachelorette" ab dem 15. Juni immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL oder ab jetzt zum Streamen bei RTL+.