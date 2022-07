von Christina Klein Es ist Zeit, dass die Bachelorette einen Mann wählt – das Finale enthüllte eine überraschende Entscheidung. Im Vorwege wurde Sharon Battiste dabei von ihren Eltern und ihren besten Freundinnen tatkräftig unterstützt.

Jeder neue Partner verspürt Bammel, wenn man zum ersten Mal auf die Schwiegereltern in spe trifft. So auch die drei Finalisten von "Die Bachelorette", die Sharons Eltern Rede und Antwort stehen müssen. Der Vater geht auch direkt in die Vollen mit der Frage an Steffen: "Wie gut kannst du Emotionen handeln?" Seine Antwort: "Ähhhhm, gute Emotionen, also Fröhlichkeit sehr, sehr gut." Ach ne, Mensch, echt? Da sind die Zuschauer aber überrascht.

Wie in einem Bewerbungsgespräch erzählt er dann noch, dass seine überschießende Empathie ihn manchmal belastet. Man kennt es aus den Job-Gesprächen: "Mein Perfektionismus steht mir manchmal im Weg, das ist meine negativste Eigenschaft", ja klar. Die Mutter von Sharon stellt allen dreien eine ihr sehr wichtige Frage: "Kannst du besser Parkett verlegen oder tanzen?" Alle antworten geschlossen tanzen, die "Hands-on-Mentalität" möchten sie wohl lieber an Sharon Battiste selbst ausüben. Nachdem Sharons "Boys" von ihren Eltern in die Zange genommen wurde, erscheinen auch noch ihre besten Freundinnen, natürlich angekündigt mit wildem Gekreische von Sharon und anschließendem Girls-Deep-Talk.

Steffen hat keine fröhlichen Gefühle, als er ausscheidet

Die erste Entscheidung aus drei mach zwei, muss die Bachelorette dann aber dennoch alleine treffen. Dafür werden die drei Männer in eine abgelegene Seitenstraße in Bangkok zitiert. Brav reihen sie sich mit ernsten Gesichtsausdrücken nebeneinander auf. Steffen muss gehen, nicht aber ohne mit Sharon noch ein Feedback-Gespräch führen zu müssen, mit schlauen Sätzen ihrerseits wie "Ich muss mich entscheiden!" - ja, das ist der Sinn der Show. Und das Weinen, das Weinen nicht vergessen. Der Verschmähte wird daraufhin in einem Tuk Tuk abgekarrt.

Weiter gehts, die Chancen sind gestiegen, Jan und Lukas kämpfen sich nun in das Finale. Es folgen noch zwei weitere Einzeldates um zu schmecken, upps, zu testen natürlich, wer der geeignetere Partner sein könnte. Mit Jan geht es nachts auf ein Boot, es wird natürlich geknutscht was das Zeug hält und über einen Beamer in Erinnerungen geschwelgt. Danach wird der Kandidat noch auf Herz und Nieren geprüft. Also davon gehen wir aus, denn die beiden verbringen die Nacht im gleichen Hotelzimmer zusammen und erzählen der Kamera am nächsten Morgen im Bett liegend, dass die Hände über der Decke blieben. Als er geht, weint sie wieder.

Die Bachelorette muss sich zwischen Lukas und Jan entscheiden

Nächstes Einzeldate Lukas: Das Tuk Tuk scheint Steffen entsorgt zu haben und kutschiert nun Sharon und Lukas durch die Großstadt. In dem Gefährt beichtet Lukas Sharon, dass er manchmal seine unkontrollierten fünf Minuten hat, wo er dann auch Streit anfängt. Sie selbst kennt das aber auch und erzählt, dass sie vor Energieüberfluss manchmal gerne schreien würde. Oder weinen, sie hat schon wieder das Weinen vergessen. Beim weiteren Ablauf des Dreamdates schlendern sie durch Bangkok, schauen ebenfalls Foto-Erinnerungen an und verbringen die Nacht zusammen. Hier fehlt aber der Spruch, dass die Hände über der Bettdecke geblieben sein sollen. Noch eine Runde weinen, nachdem Lukas weg ist, weil Sharon Battiste noch immer in zwei Männer verliebt ist, aber jetzt eine Entscheidung treffen muss.

Jetzt steuert "Die Bachelorette" auf ein verheult, verknutschtes Finale hin. Barfuß und ohne Perücke empfängt sie die beiden Finalisten auf einer Brücke über einem Hotel-Pool. Nach endlos zwischen geschnitten Heul-Ausschnitten der Bachelorette wird Lukas von Sharon abserviert. Die entscheidene Frage für sie scheint zu sein: "Was brauche ich jetzt in diesem Moment?". Das scheint neben Taschentüchern und Lippenpflege der Florist Jan mit seinen Camping-Van-Ausflügen zu sein. Ah ja und in den letzten Minuten der Show heult und knutscht Sharon sogar gleichzeitig.

Die aktuelle Staffel von "Die Bachelorette" ist weiterhin bei RTL+ zu sehen, am Donnerstagabend um 22.35 Uhr folgt dann direkt das Wiedersehen mit Sophia Thomalla.