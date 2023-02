von Wiebke Tomescheit Die zahllosen Gerichtsshows der 2000er-Jahre kamen ohne Komparsen und Laiendarsteller nicht aus. Unter diese mischten sich aber auch Menschen, die heute echte Prominente sind.

Erinnern Sie sich? Wenn man Mitte der 2000er den Fernseher einschaltete, war die Chance groß, dass man nach den täglichen Talkshows eines der vielen beliebten Gerichtsformate auf dem Bildschirm hatte. Echte Jurist:innen wie Barbara Salesch, Alexander Hold, Ruth Herz und Co. urteilten dort über nicht ganz so echte Fälle, die immer etwas turbulenter verliefen als gewöhnliche Routineprozesse an deutschen Gerichten. Da wurde geschimpft, geschrien und beleidigt, und Überraschungszeugen mit dem entscheidenden Beweis waren an der Tagesordnung. Gute Zeiten.

Für die Darstellung der zahlreichen Angeklagten, Geschädigten, Zeugen und Zuschauer brauchte es aber eines: Viele, viele enthusiastische Laienschauspieler, die für fünfzig Euro Gage und ein paar Minuten Berühmtheit alles gaben. Hunderte bis Tausende Komparsen übernahmen die vielen Rollen, einige sicher in der Hoffnung, dass dies ihr Sprungbrett in die Berühmtheit sein könnte. Und tatsächlich – bei manchen hat das funktioniert.

Gerichtsshows als Plattform für aufstrebende Promis

So machte auf TikTok gerade ein Clip die Runde, der eine junge, brünette Frau zeigt, mit kugelrundem Babybauch und dem angeblichen Namen "Carola Tietge". Das Video von 2009 zeigt jemanden, den nur ein Jahr später ganz Deutschland kennen würde: Lena Meyer-Landrut. Bevor die heute 31-Jährige durch die Teilnahme an Stefan Raabs "Unser Star für Oslo"-Contest und ihrem anschließenden Sieg beim ESC allgemeine Bekanntheit erlangte, schnupperte sie durch Komparsenauftritte bei "Richter Alexander Hold" und dem Scripted-Reality-Format "K11 – Kommissare im Einsatz" schon einmal Fernsehluft.

Und damit ist sie nicht dir einzige: Im Jahr 2013 hatte Alexander Hold, ohne es zu wissen, einen weiteren Prominenten Zeugen in seinem Gerichtssaal: Der heute als "Jeremy Fragrance" bekannte Influencer Daniel Schütz spielte einen Bäckergesellen, der während der Sendung das hübsche Opfer bezirzte und ihrem Verlobten ausspannte. Heute verdient der exzentrische 33-Jährige viel Geld mit Videos über Parfüms. Fast 770.000 Menschen folgen ihm bei Instagram.

Lena Meyer-Landrut, Sebastian Puffpaff & Co.

Kollegin Barbara Salesch hatte ihrerseits in ihrer Show Menschen vor sich sitzen, die später durchaus Prominenz erlangten. So unter anderem Knossi, gebürtig Jens Knossalla, der heute als Livestreamer, Entertainer, Sänger und Moderator bekannt ist. Und der übernahm gleich mehrmals verschiedene Komparsenrollen, so spielte er 2010 unter anderem einen mobbenden großen Bruder namens Boris Borkmann. Schämen tut er sich für seinen Karrierebeginn nicht: Später veröffentlichte er noch sogenannte "Reaction"-Videos, in denen er die Barabra-Salesch-Show amüsiert kommentierte.

Überraschend wirkt heute auch die Komparsenrolle eines anderen Prominenten, der bei Barbara Salesch als Zeuge auftritt – ausgerechnet als Freund einer Prostituierten. Moderator Sebastian Puffpaff ("TV Total") übernahm 2010 die Rolle des naiven Alexander Mittler, zeigte aber immerhin damals schon mehr Talent als die meisten anderen Anwesenden.

Barbara Salesch erlebt Comeback

Die zahlreichen Gerichtsshows der 2000er haben heute jedenfalls echten Nostalgiewert. So sehr, dass Barabara Salesch seit September 2022 sogar wieder mit neuen Folgen im Fernsehen zu sehen ist: Auf RTL läuft täglich am Nachmittag eine frische Episode. Und wer weiß – vielleicht kennen wir einige der teilnehmenden Komparsen in zehn Jahren als große Prominente!