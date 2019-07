"Bares für Rares" ist eine der erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. Das liegt auch an der bunten Mischung aus Händlern und Experten. Diese Experten schätzen den Wert der antiken Stücke. Albert Maier betreibt als Kunst- und Antiquitätenhändler ein Geschäft in Ellwangen. Man kennt ihn bereits aus anderen Shows wie zum Beispiel "Kaffee oder Tee" für die Rubrik "Kunst oder Kitsch?" bei der Reihe "echt antik?!". Heide Rezepa-Zabel ist Kunsthistorikerin und Kunstsachverständige. Die ausgebildete Diamantgutachterin und Gemmologin bewertet in der Show historischen und neuzeitlichen Schmuck. Die Mutter von drei Töchtern lebt und arbeitet in Berlin. Sven Deutschmanek ist gelernter Kfz-Mechaniker. Mitte der 1990er Jahre entwickelte er seine Leidenschaft für Antiquitäten. Sein Beschäftigungsfeld liegt in Expertisen zu Antiquitäten und Designklassikern, aber auch in der Beratung von Privatpersonen bei Nachlässen oder Haushaltsauflösungen. Colmar Schulte-Goltz ist Kunstsammler in der vierten Generation. In Essen betreibt er die Galerien "Kunstraum" und die "Galerie Goltz an der Philharmonie". Detlev Kümmel ist gelernter Werkzeugmechaniker und spezialisierte sich zunächst auf verschiedene Kampfsportarten. Ende der 90er-Jahre eröffnete er in Lüdenscheid eine Galerie für Moderne Kunst und Antiquitäten. Wendela Horz leitet in vierter Generation das Juweliergeschäft Horz in Speyer. Horz ist ausgebildete Gemmologin, Diamanten- und Edelsteingutachterin Wir sind gespannt, wer noch dazukommt.