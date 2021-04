260 Prozent Gewinn – Omas Spielesammlung fast so gut wie Gold

Bei "Bares für Rares" steht Gold hoch im Kurs. Doch auch eine 50 Jahre alte Spielsammlung scheint ein lohnendes Investment gewesen zu sein.

Er weiß sogar den Originalpreis: Leonard Fischer aus Hamburg kommt mit einer Spielesammlung zu "Bares für Rares". "Die hat meine Oma vor 50 Jahren in London gekauft", erklärt der 26-Jährige in der ZDF-Trödelshow. Moderator Horst Lichter ist sofort begeistert. "Ich finde das toll und glaube, unsere Händler werden steil drauf gehen." Allerdings hat Fischer ganz bestimmte Preisvorstellungen.

"Das ist ein schönes Set", sagt "Bares für Rares"-Experte Detlev Kümmel. Die Spielesammlung sei in England hergestellt worden und beinhalte mehrere Gesellschaftsspiele - darunter Mühle, Schach, Backgammon und Domino. "Die Spielsteine sind sogar aus Elfenbein hergestellt", erkennt der Experte. "Die Optik ist grandios."

"Bares für Rares"-Experte bestätigt Wunschpreis

Besitzer Fischer hätte gerne eine bestimmte Summe für das Spieleset. "Ich hätte gerne den damaligen Kaufpreis in Euro", sagt er. Da seine Oma 500 D-Mark bezahlt hatte, also 500 Euro. Obwohl zwei Backgammonsteine fehlen, teilt Detlev Kümmel die Preisschätzung. "Ich bin hier ganz bei Ihnen, bei 450 bis 500 Euro", sagt Kümmel. Die Spielesammlung entpuppt sich somit als gute Wertanlage – sie hat ihren Preis verdoppelt. Doch sehen die Händler das auch so?

"Bärenstark" findet Walter "Waldi" Lehnertz das Set. Er schockt den Verkäufer allerdings zunächst: "Die Kiste ist nicht viel wert", sagt er aus Spaß. Doch Fischer lacht darüber nur und lässt sich nicht einschüchtern. Lehnertz weiß selbst, dass das Spielesetz wertvoll ist und startet mit 380 Euro als erstem Gebot. Doch auch die anderen Händler haben Interesse. Elisabeth Nüdling hätte das Spieleset gerne für sich und bietet 600 Euro. Aber "Waldi" ist entschlossen und erhöht auf 650 Euro. "Damit kann man leben", sagt der Verkäufer – und knickt etwas zu früh ein.

Fischer ist trotzdem zufrieden. "Ich freue mich, dass es einen neuen Liebhaber gefunden hat", sagt er über das Spielesetz. Mit dem Geld will er mit seinen Großeltern essen gehen.

Quelle: "Bares für Rares" vom 26. April 2021. Neue Folgen der Trödelshow gibt es von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen.