"Das ist aber ganz jeck", sagt Horst Lichter staunend. Mit einem kuriosen Objekt kommt Petra Bahnen zu "Bares für Rares". Die Rentnerin aus Schwalmtal möchte ein dreiteiliges Suppentopfset verkaufen. Das Besondere: Übereinander gestapelt ergeben die drei Terrinen einen nackten männlichen Torso, der an Michelangelos David erinnert. Das Stück habe sie einst von ihrem Mann geschenkt bekommen. "Ich möchte es auf meinem Esstisch nicht haben. Es stand jahrelang als Dekoration in der Sauna", erklärt Verkäuferin Bahnen. Kunst oder Nippes? Das soll die Expertise klären.

"Tatsächlich haben wir hier einen männlichen Torso", sagt "Bares für Rares"-Experte Detlev Kümmel und setzt die drei Teile zusammen. Der Tafelaufsatz sorge in jedem Fall für Gesprächsstoff. "Er ist aus Keramik gemacht und die Idee stammt vom Engländer Morris Rushton", erklärt der Sachverständige. Der habe mit seiner 1978 gegründeten Firma Fleshpots kuriose Gegenstände gefertigt. Auch die drei Töpfe seien vermutlich Anfang der 1980er Jahre hergestellt worden.

"Bares für Rares"-Experte dämpft die Erwartungen

"Ich möchte gar nicht wissen, was in welchen Topf kommt", scherzt Lichter. Obwohl sie die Terrinen nie benutzt hat, möchte Verkäuferin Bahnen gerne 250 bis 400 Euro dafür. "Das ist schon ein bisschen Kunst", sagt sie. Doch Experte Kümmel dämpft die Erwartungen. Er schätzt den Wert des dreiteiligen Sets auf 250 bis 300 Euro. Immerhin müsse man erstmal jemand finden, der es haben wolle. Doch der findet sich erstaunlich schnell – im Händlerraum.

"Das ist was für mein Erotikzimmer", sagt Walter "Waldi" Lehnertz. Er hätte zwar lieber den weiblichen Torso, aber er müsse ja auch "den Damen was bieten". Er startet mit 80 Euro – sogar pro Pott. Also insgesamt 240 Euro. "Ich sehe da nicht die Klöße und den Rotkohl drin", sagt Julian Schmitz-Avila und möchte nicht mitbieten. Christian Vechtel bietet 300 Euro, doch "Waldi" ist entschlossen: Für 320 wechselt das kuriose Objekt in die Eifel.

"Vielleicht hätte ich den weiblichen Torso mitbringen sollen", sagt Verkäuferin Bahnen. Den hat sie nämlich auch noch zuhause stehen. Zufrieden ist sie mit dem Erlös trotzdem – immerhin 20 Euro über der Expertise.