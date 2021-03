Ein Teddy von Karl Lagerfeld steht bei "Bares für Rares" zum Verkauf. Um den maximalen Preis zu erzielen, wenden die Verkäufer eine gemeinsame Taktik an.

"Guck mal, der Karl", sagt Horst Lichter. Mit einem besonderen Teddy-Bären kommen Sonja und Thomas Brand zu "Bares für Rares". Das Ehepaar aus Weyhausen ist stolzer Besitzer eines Lagerfeld-Bären. "Dafür müssten wir uns 2008 bewerben, weil er nur in einer Stückzahl von 2500 hergestellt wurde", erklärt Sonja Brand in der ZDF-Trödelshow. Sogar eine Vitrine ließen die Lagerfeld-Fans extra für das Stofftier von Steiff anfertigen. Jetzt hoffen die Brands auf eine Wertsteigerung.

"Karl Lagerfeld hat sich bei Steiff verewigen lassen", sagt "Bares für Rares"-Experte Sven Deutschmanek. Der 2019 verstorbene Modeschöpfer habe den Anspruch gehabt, dass alle Materialien und die Anmutung des Bären sehr edel sein sollten. "Sowas lässt sich bei den Steiff-Fans sehr gut verkaufen", attestiert der Sachverständige. Vor allem weil der Originalkarton und die Dokumente noch vorhanden seien.

"Bares für Rares"-Experte spricht von Fantasie-Preisen

2500 Euro hätte das Ehepaar Brand gerne für seinen Lagerfeld-Bären – also das 2,5-Fache des Originalpreises. "Ich habe schon Lagerfeld-Bären für 25.000 Euro gesehen", sagt Deutschmanek über die Fantasie-Preise, die nach dem Tod des Designers entstanden seien. Er halte die Preisvorstellung der Brands für realistisch. "2000 bis 2500 Euro kann man dafür bekommen." Die Verhandlungen im Händlerraum werden allerdings zur Nervenprobe.

Die Brands haben sich eine "Good cop, bad cop"-Strategie für den Verkauf zurecht gelegt. "Die Rollen sind klar verteilt, mein Mann ist eher kompromissbereit", sagt Sonja Brand. Doch zunächst müssen die Gebote in Schwung kommen, denn Fabian Kahl startet gerade mal mit dem Originalpreis: 1000 Euro. Nur in kleinen Schritten legen Daniel Meyer und Markus Wildhagen nach. "So wie er hier steht, hat er uns 1500 Euro gekostet", sagt der Besitzer. "Dann gebe ich ihnen die 1500", erwidert Kahl. Doch das ist Sonja Brand zu wenig. Selbst mit 1800 Euro von Elke Velten-Tönnies ist sie nicht einverstanden: "Nicht unter 2000 Euro."

Die "Bad Cop"-Strategie wirkt. Nach einem kürzen Zögern ist Velten-Tönnies mit 2000 Euro einverstanden. "Der gefällt mir so gut", sagt die Händlerin über den Karl-Bär. Auch die Brands sind zufrieden. Sie haben erreicht, was sie sich vorgenommen haben. Von dem Geld soll es eine große Familienfeier geben.

Quelle: "Bares für Rares" vom 16. März 2021. Neue Folgen der Trödelshow gibt es von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen.