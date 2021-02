Verkäufer ruft Händlerin Susanne Steiger an und will sein Objekt zurück

"Bares für Rares" Verkäufer ruft Händlerin Susanne Steiger an und will sein Objekt zurück

Ungewöhnlicher Anruf bei "Bares für Rares": Händlerin Susanne Steiger berichtet in "Lieblingsstücke" von einem Verkäufer, der seine Ware zurückhaben wollte.

Von einem überraschenden Anruf berichtet Susanne Steiger in "Bares für Rares - Lieblingsstücke". "Ich kann mich noch gut daran erinnern", sagt die Händlerin in der ZDF-Trödelshow von Horst Lichter. Nach dem Verkauf eines Bildes in der Sendung rief der ehemalige Besitzer an und wollte sein Objekt zurückkaufen. Dabei sah es zunächst so aus, als wäre das Stück von Werner Kanthak aus Erkrath nicht viel mehr als Ramschware.

"Bares für Rares"-Experte Sven Deutschmanek schätzte den Wert des Bildreliefs mit Hirsch nicht sehr hoch ein. "Wir haben einen Eichenrahmen, in den ein Weichholz eingefasst ist. Darin ist eine halbplastische Zinnfigur in Form eines Hirschen montiert", erklärte der Sachverständige das Objekt. Es sei offenbar Anfang 1907 ein Geschenk einer Thüringer Fabrik an einen Mitarbeiter gewesen, wie sich anhand einer Widmung auf einer Plakette ergab. 150 Euro wollte Kanthak dafür haben, doch Deutschmanek widersprach und setzte den Wert viel niedriger an: "Ich halte 90 Euro für realistischer."

"Bares für Rares"-Händlerin lieferte sich Bietergefecht

"Das sind ja Trödelmarktpreise", kommentiert Steiger die Preisfindung von damals. Denn die Händlerin kaufte das Objekt zu einem weit höheren Preis. Im Händlerraum kam es zu einem Bietergefecht zwischen ihr, Wolfgang Pauritsch und Walter "Waldi" Lehnertz. Für 250 Euro ging das Bildrelief an Steiger - fast das Dreifache der Expertise. Besitzer Kanthak war glücklich über die hohe Summe, doch danach bereute er den Verkauf offenbar.

Steiger gestaltete das Relief nach dem Verkauf um. "Ob ihr's glaubt oder nicht: Der Herr hat mich tatsächlich danach angerufen und nach seinem Objekt erkundigt", erzählt sie in "Lieblingsstück". Sie habe ihm dann Fotos des umgestalteten Reliefs geschickt und er sei so begeistert gewesen, dass er das Bild zurückkaufen wollte. Zum Zug sei Werner Kanthak aber leider nicht gekommen. "Das Bild war bereits reserviert, es ging leider nicht."

Lesen Sie auch:

Die Sendung "Bares für Rares - Lieblingsstücke" läuft jeden Sonntagvormittag im ZDF. Neue Folgen der Trödelshow mit Horst Lichter zeigt der Sender von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr.