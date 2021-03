"Bares für Rares"-Händlerin Susanne Steiger liebt schönen Schmuck. Doch auch an Kunst hat die Juwelierin aus Aachen Interesse.

Ein Flohmarktfund sorgt bei "Bares für Rares" für Aufsehen. Fünf Euro kostete das Stück auf dem Trödelmarkt - und entpuppt sich als wertvolles Meisterwerk.

Glück gehört bei Flohmarktkäufen dazu. Unfassbares Glück hatte Gabriele Behler aus Hamburg. Die 62-Jährige kommt mit einem Fundstück vom Trödelmarkt zu "Bares für Rares". "Fünf Euro habe ich dafür bezahlt", verrät sie Moderator Horst Lichter in der ZDF-Trödelshow. "Es hat genieselt und ich hatte meine Brille nicht auf", sagt Behler darüber, wie sie an die Statue gekommen ist. Sie habe nur den Namen des Künstlers gesehen und zugegriffen. Eine gewinnbringende Entscheidung, wie sich zeigen wird.

"Das ist eine Skulptur von Werner Berges, einer der größten deutschen Pop-Art-Künstler - wenn nicht der Künstler", erklärt "Bares für Rares"-Experte Sven Deutschmanek. Berges habe früh Kontakt zu Roy Lichtenstein und Andy Warhol gehabt und in Berlin Malerei studiert. Die Statue sei in den 2000er Jahren entstanden und trage den Namen "Jede Menge Leute". Sie sei in einer limitierten Edition von 30 Stück aufgelegt worden, Berges habe das Kunstwerk von Hand signiert. "Ich ihn sogar kennengelernt", verrät Lichter über den 2017 verstorbenen Künstler. "Ich habe ihn sehr gemocht als Mensch."

"Bares für Rares"-Experte geht von enormer Wertsteigerung aus

1000 Euro hätte Besitzerin Behler gerne für ihren Fünf-Euro-Flohmarktfund. Doch Experte Deutschmanek geht von einem noch höheren Preis aus. Da die Werke von Berges eine gewaltige Wertsteigerung haben, schätzt er die Skulptur auf inzwischen 1500 bis 2000 Euro. "Das gibt der Kunstmarkt her. Die Tendenz geht nach oben." Doch was sind die Händler bereit zu zahlen?

Im Händlerraum verrät Verkäuferin Behler ihren Kaufpreis. "Sie sind ein Glückskind", attestiert Susanne Steiger der Hamburgerin und bietet das 100-Fache: 500 Euro. Doch auch Wolfgang Pauritsch und Fabian Kahl sind interessiert. Bei 1000 Euro von Pauritsch scheint die Schmerzgrenze der Händler erreicht zu sein. Doch Behler pokert – mit Erfolg. Der gebürtige Österreicher lässt sich auf 1150 Euro ein.

Damit erzielt Behler einen unglaublichen Gewinn von 23.000 Prozent. Das Geld möchte sie wieder in Kunst investieren.

Quelle: "Bares für Rares" vom 9. März 2021. Die Trödelshow mit Horst Lichter läuft von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr im ZDF. Aktuelle Folgen sind in der ZDF-Mediathek abrufbar.