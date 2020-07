Händeschütteln, das Geld vorzählen und übergeben oder das Herumreichen der Gegenstände: Das war bei "Bares für Rares" bislang völlig normal. Von Corona und Abstand war in der erfolgreichen ZDF-Show mit Horst Lichter nichts zu sehen. Der Grund: Die bislang ausgestrahlten Folgen wurden vor der Coronakrise aufgezeichnet. Erst seit Freitag ist die Sendung im Pandemie-Zeitalter angekommen – mit vielen Änderungen.

Die jetzt ausgestrahlte Show ist die erste von zahlreichen im Juni gedrehten neuen "Bares für Rares"-Folgen. Der sonst so joviale und kumpelhafte Horst Lichter ist zum Abstand halten verdonnert. Er darf keine Hände mehr schütteln und übergibt die Händlerkarte nicht mehr. Auch in der Dramaturgie der Sendung und im Händlerraum waren zahlreiche Änderungen notwendig.

Die Corona-Neuerungen bei "Bares für Rares":

Händlerkarte

Die Karte kann nicht mehr übergeben werden. Deshalb ist sie ganz gestrichen worden.

Die Verkäufer bekommen einen eigenen Tresen, an dem sie während der Expertise stehen. Damit wird der Abstand zu Horst Lichter und Experte gewahrt.

Bislang waren während der Begutachtung der Objekte andere Verkäufer im Hintergrund zu sehen. Sie wurden gestrichen. Horst Lichter, der Experte und die Verkäufer stehen alleine vor der Kamera.

Künftig liegen alle Objekte bereits vor dem Experten. Die Übergabe entfällt. Auch beim Gang zu den Händlern bleibt die Ware liegen.

Ein seltsamer Anblick: Die Händler sitzen künftig an fünf kleinen Einzeltischen, die versetzt angeordnet sind. Der große Tresen, der gerade erst erneuert wurde, fällt weg.

Die Objekte werden im Händlerraum nicht mehr zwischen den Händlern durchgereicht, sondern liegen auf einem zusätzlichen Tisch vor den Händlern. Will ein Händler das Stück näher betrachten, muss er aufstehen und nach vorne gehen.

Die Händler müssen aufstehen und zählen das Geld auf dem Extra-Tisch vor. Dort bleibt es dann liegen. Das Händeschütteln entfällt selbstverständlich.

In der Show ging Lichter auf die Neuerungen nicht ein, sie wurden nicht thematisiert. Das Wort "Corona" soll eben in der Nachmittagsshow nicht vorkommen. Die Veränderungen wirken sich auf den Charme von "Bares für Rares" zum Glück nur wenig aus. Horst Lichter duzt trotz Abstand weiter. Nur die einzelnen Tresen im Händlerraum wirken sehr gewöhnungsbedürftig, vor allem weil jeweils zwei Händler in zweiter Reihe sitzen.

Walter "Waldi" Lehnertz war in der ersten Corona-Show einer davon. Gestört hat es ihn offenbar nicht. Sein erstes Gebot lautete wie immer: "80 Euro". Manche Dinge ändern sich eben auch mit Corona nicht.