Ach Kinder, is dat herrlisch. Der feuchte Nachmittagstraum vom ZDF hat es zum vierten Mal ins Abendprogramm geschafft. Hat man das also auch mal gesehen. "Bares für Rares" ist ein Superstar. Rund drei Millionen Menschen setzen sich jeden Tag gegen drei vor den Fernseher und fiebern mit, wie andere das Erbstück der Großtante ihrer Frau verscherbeln. Sonderbares Deutschland. Der Gipfel der Merkwürdigkeit: Nicht nur Rentner schlagen sich die Zeit tot mit Schatullen und Holzschränkchen, aus denen es nach Käsefüßen mieft. Auch junge Leute ziehen die Trödelshow in großer Zahl ihrem Tinderdate vor. Was ist da los?

An dem alten Krempel, der verhökert wird, kann es nicht liegen. Gestern schleppte ein Paar aus Hamburg eine potthässliche Keramikskulptur an, die eine Frau mit einem Foxterrier darstellte. So was übersteht normalerweise unverkauft jeden Flohmarkt. Aber: Feinster Wiener Kitsch aus dem Hause Goldscheider, wie die Expertin zu berichten wusste, "authentisch gestempelt" von 1935. Das Teil ging für sage und schreibe 3000 Euro weg. Die Verkäufer flippten für hanseatische Verhältnisse geradezu aus.

Wahnsinnig öde war auch ein Silberbecher mit Tulpen drauf. So was stellen sich normalerweise nur Halbblinde und Lodenfans ins Regal. Aber: Der Pott ist eine Antiquität aus dem 17. Jahrhundert, "aus einem Stück getrieben" – und nicht aus Nürnberg, sondern aus Bremen. Das macht die Ware, wie man lernte, offenbar so richtig heiß. Kostenpunkt: ebenfalls 3000 Euro. Für einen Silberbecher mit Tulpen drauf. Vielleicht hat man einfach keine Ahnung.

Für die Abendausgabe hatte sich "Bares für Rares" besonders schön herausgeputzt. Mit einem Pracht-Setting in der Drachenburg in Königswinter und einem Traumhimmel darüber ohne auch nur den Hauch eines Tiefdruckgebiets. Heerscharen von Ausflüglern beklatschten mit der nötigen Debilität jeden noch so schlappen Spruch und jede noch so endlose Erklärung der Ramschprofis. Heiteres Raritäten-Raten. ZDF-Fernsehgarten-Stimmung. Heile-Welt-Hölle.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Leute, die jeden Tag ihren Nachmittag wegschmeißen wie einen Satz Meissener Porzellan, Horst Lichter mögen. Der ehemalige Fernsehkoch führt als tragikomischer Clown durch die Show. Er ist der liebenswerte Trottel, der auch keine Ahnung hat und mit ständigen "Ahs" und "Ohs" die Schau der Schrottobjekte begleitet. Wenn man Lichters Geschichte kennt, kann man nur den Hut vor ihm ziehen. Aber rein faktisch betrachtet ist der 56-Jährige überhaupt nicht auszuhalten. Schon allein "wegen seinem Dialekt".

Es bleibt ein Rätsel, wie es zu dem Konsens kam, dass Schwäbisch etwa ein absolutes No-Go im deutschen Fernsehen ist, das breiteste Deppen-Rheinländisch dort aber irgendwie unter knuffiger Folklore läuft. Horst Lichter nutzt dieses Privileg brutal aus. Wenn ihm etwas nahegeht, wimmert er: "Da krieg isch Jänsehaut." Wenn ein Verkäufer zum Handel zugelassen wird, wiehert er: "Isch hab dat Händlerkärtschen in de Bux." Manchmal treibt er diesen sprachlichen Wahnsinn auf die Spitze, indem er denkt, er müsse glasklares Hochdeutsch in seine verschliffene Kakophonie übersetzen. Gestern umschrieb die Frau eines obsessiven Sammlers ihre Lebenssituation durchaus treffend mit dem Satz "Mein Mann okkupiert das Haus". Lichter machte daraus: "Der hat dat janze Haus volljemacht."

Horst Lichter ist in vielem steinalte Schule. In seiner Jovialität, die, wenn sie auf Frauen trifft, einen ranzigen Beigeschmack bekommt ("Nischt die Sonne blendet misch, Heide, sondern du"), in seiner ranwanzenden Leutseligkeit und seinem freundlichen, aber halt auch extrem lamen Humor. Gestern hatte er es mit einem anderen Vertreter aus der Vorzeit zu tun. Andy Borg wollte einen antiken Fotoapparat loswerden und drehte das Witzeniveau noch eine Stufe runter Richtung Musikantenstadl: "Ich bin dahinter gekommen, dass ich mit der Kamera nicht telefonieren kann."

Als der Schlagersänger schließlich vor die Händler trat, gab es immerhin den einzigen wirklich lustigen Moment der ganzen Show. "Du bist doch der mit 'Santa Maria'“, begrüßte ihn Ludwig Hofmaier, der ehemalige Weltmeister im Handlaufen, der es auf Händen schon mal von Regensburg nach Rom geschafft hat. Borg darauf trocken: "Nein, ich bin der mit 'Adios Amor'."