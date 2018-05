Vorgeschmack gefällig? Auch in diesem Jahr suchen einige sympathische Bauern im Fernsehen ihr Liebesglück. Wir stellen euch die ersten Kandidaten der 14. Staffel von "Bauer sucht Frau" vor.

Auch dieses Jahr suchen wieder liebeshungrige Bauern mit Hilfe von Moderatorin Inka Bause nach der ganz großen Liebe. Im Herbst läuft die mittlerweile 14. Staffel des Erfolgsformats "Bauer sucht Frau" auf RTL an. Und die ersten vier der neuen Kandidaten stellen wir euch jetzt vor.

Los geht es mit dem Jüngsten im Bunde: Hendrik ist 32, hat sich selbst den Traum von der eigenen Landwirtschaft erfüllt und einen alten Hof übernommen. Schafe, Kühe, Hühner, Hunde und Katzen sind vor Ort - fehlt nur noch die passende Dame.

Die wünscht sich auch Marco aus Baden-Württemberg. Der Hof des 35-jährigen Bio-Bauern ist ein echter Familienbetrieb. Vor allem Frohsinn und Ehrlichkeit sollte Marcos Traumfrau mitbringen, mit der er gemeinsam die Familie erweitern will.



An Nachwuchs würde auch Dirk aus dem Sauerland gerne denken, doch die Herzensdame hat er bis jetzt noch nicht gefunden. Der gelernte Landwirt arbeitet hauptberuflich in einem Schweinemastbetrieb und wohnt mit seinen Eltern in der Nähe des Hofes. Wichtig sind dem humorvollen 40-Jährigen seine Patenkinder, um die er sich gerne kümmert. Deswegen wäre es für ihn auch kein Problem, wenn seine Zukünftige schon ein Kind mit in die Beziehung brächte.

Last but not least wirbt noch Christian um die Herzen der Damenwelt. Seit fünf Jahren ist der Rinderzüchter nun Single und lebt gemeinsam mit seinem Vater auf dem Hof. Die Traumfrau muss laut dem 56-Jährigen kein Modelltyp sein und dürfte und dürfte ruhig ein paar Kilo mehr haben.

Na da werden sich doch bestimmt einige Interessentinnen bei den vier einsamen Bauern melden. Und wir erfahren hoffentlich bald, welche Kandidaten dieses Jahr die Runde bei "Bauer sucht Frau" noch komplettieren.