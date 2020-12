Sie schickte Muckimann Till nach Hause: Pferdewirtin Denise weiß, was sie will. Doch in der vorletzten Folge von "Bauer sucht Frau" taucht plötzlich ein ganz anderer Mann auf.

Aussortiert. Dieses Schicksal erfuhr "Bauer sucht Frau"-Kandidat Nils. Der 25-Jährige hatte sich um Pferdewirtin Denise beworben. Doch aus einer Einladung zur Hofwoche wurde nichts. Denise entschied sich stattdessen für die Kandidaten Till und Sascha, die sie zur Hofwoche besuchen durften. Doch kurz vor Ende der aktuellen Staffel erlebt Nils ein Comeback. Der Grund ist ein Streit mit Sascha.

"Nach der Hofwoche sind Sascha und ich weiter in Kontakt geblieben. Immer wenn er es einrichten konnte, ist er zu mir gekommen. Es war alles gut, bis zu einem Tag, an dem er wieder meinte, seine Eifersucht komplett raushängen zu lassen. Da habe ich den Kontakt abgebrochen", erklärte die 32-Jährige. "Aber ich hatte ja auch die ganze Zeit noch Kontakt mit Nils, den ich in der Hofwoche ja als Ersten direkt rausgeschossen habe, was nicht so richtig von mir entschieden war. Und weil das mit Sascha so ein hin und her war, hat sich da bei Nils und mir eine Tür geöffnet und wir hatten echt ein paar schöne Tage."

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Sascha gibt nicht auf

Nils kämpfte um Denise Herz. An seinem letzten Abend auf dem Hof formte er aus Kerzen sogar ein "l love you". Bei der Angebeteten herrschte hingegen Gefühlschaos. Denn auch Sascha wollte nicht aufgeben, schickte ihr weiterhin Nachrichten. "Ich stand die ganze Zeit zwischen zwei Stühlen, zwei Männern! Das totale Gefühlschaos." Eine Entscheidung musste her.

Am Ende hörte sie auf ihr Herz. "Für Sascha habe ich mich entschieden, denn er hat sich geändert, er ist für mich da wie so ein Fels", erklärte die Bio-Bäuerin. Sie besuchte den Zeitsoldaten auf dessen Anwesen. Prompt schmiedeten die beiden große Pläne. Sie will zu ihm ziehen.

Da der Hof von Denise nur gepachtet ist, überlegen die beiden, ihre landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzulegen. Saschas Haus und Hof scheinen echte Platzwunder zu sein. "Wenn Sascha und ich das durchziehen, dann wäre das auf jeden Fall für mich ein neuer Lebensabschnitt. Ich will, dass das funktioniert, weil ich mich in Sascha verliebt habe!“, sagte Denise.

Ob sie tatsächlich zusammenziehen und ein Paar werden, erfahren die Zuschauer in der kommenden Woche. Dann läuft die vorerst letzte Folge von "Bauer sucht Frau".