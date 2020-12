Sie hatten starke Gefühle füreinander, doch die Beziehung zwischen den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Denise und Sascha scheiterte trotzdem. Über die Gründe sprachen die beiden beim großen Wiedersehen.

Ihre Mienen verrieten es. Beim großen Wiedersehen der "Bauer sucht Frau"-Kandidaten aus diesem Jahr blickten Pferdebäuerin Denise und ihr Auserwählter Sascha bedrückt drein.

"Bauer sucht Frau": Zwischen Denise und Sascha klappte es nicht

Noch in der letzten Folge der Kuppelshow hatten sich die beiden ausgesöhnt, nachdem Denise noch gemeinsam mit Saschas Konkurrent Nils Zeit verbracht hatte. Die beiden wirkten zufrieden und sprachen sogar schon vom Zusammenziehen. Mittlerweile ist jedoch alles vorbei. Als Inka Bause Denise fragte, ob sie zu Sascha gezogen sei, antwortete die: "Das hatte alles gepasst, doch dann ist das Vertrauen kaputtgegangen."

Offenbar sei Sascha nach dem Ende der Dreharbeiten enorm eifersüchtig gewesen auf Konkurrent Nils. Er konnte nicht verkraften, dass seine Freundin Zeit mit einem anderen Mann verbracht hatte, obwohl die beiden zu dem Zeitpunkt noch gar nicht zusammen waren. Von der Eifersucht getrieben durchsuchte er sogar das Handy der Bäuerin. "Ich hatte Angst, sie wieder zu verlieren, weil er vier Tage bei ihr verbracht hat", versuchte er sich zu verteidigen.

Bäuerin zog die Reißleine

Für Denise zu viel. "Eigentlich ist mir Sascha extrem wichtig, aber ich weiß, dass das keine Zukunft hat. Diese Eifersucht ist einfach zu doll. Das ist keine Basis für eine Beziehung", ließ sie in der Show wissen. Sascha offenbarte, dass er weiterkämpfen wolle. Er schreibe Denise "jeden Tag Romane".

Die einzige Bäuerin in diesem Jahr sorgte in den vergangenen Wochen des Öfteren für Aufsehen. Ex-"Love Island"-Kandidat Till Adam wurde kurzerhand rausgeworfen, als Denise merkte, dass er vor allem an der Reichweite interessiert sei, die ihm die Show bringe. "Ich will nicht so in der Öffentlichkeit stehen wie er und mir auf anderer Kosten Likes ergattern. Wenn ich vorher gewusst hätte, wo er schon überall war, wäre er da schon bei mir raus gewesen", sagte die 31-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Wie es scheint, verlässt sie die Kuppelshow als Single.

