Bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kann es ja meist etwas skurril, oft auch unterhaltsam werden. Dass aber Gefahren lauern, hat die Show nun auch bewiesen. So kam es fast zu einem Unfall mit einem Lkw. Von dem wäre nämlich beinahe der südafrikanische Landwirt Rüdiger angefahren worden.

Aber von vorne: Der 37-Jährige ist in der RTL-Show auf der Suche nach der großen Liebe. Drei Bewerberinnen buhlen dabei um die Gunst des Farmers. Eine davon ist Martha. Zwischen ihr und dem Bauern hat es offenbar gefunkt. In einem Date will Rüdiger ihr nun das Lkw-Fahren beibringen. Die Aufgabe ist es, das Fahrzeug in die Scheune zu fahren. Klingt ja gar nicht mal so schwierig. Beim ersten Versuch würgt Martha den Lkw ab, beim zweiten funktioniert es dagegen besser und es scheint, als würde die Kandidatin ihre Aufgabe fast problemlos meistern.

Fullscreen

Bauer Rüdiger kann sich gerade noch vor dem Lkw retten

Als Martha den Lkw wie geplant in der Scheune parken will, lobt Rüdiger seine Liebste direkt. Er öffnet die Beifahrertür und schaut in die Fahrerkabine, während der Lkw aber erst ein Stück in der Scheine steht. Doch dann bewegt sich der Lkw mit geöffneter Tür plötzlich rückwärts – Martha hatte vergessen die Handbremse zu ziehen – und Bauer Rüdiger ist zwischen Tür und Wand eingeklemmt. Geschickt drückt er sich an der Wand entlang und kann am Ende doch noch wegspringen und Schlimmeres verhindern. "Bremsen, bremsen!", ruft er dazu noch.

Zeitgleich findet Martha auch die Bremse wieder und stoppt den Lkw. Bauer Rüdiger sieht den Vorfall am Ende sogar mit Humor: "Ja, die Martha hat ja fast einen Unfall gebaut", sagt der 37-Jährige mit einem Lachen in die Kamera. "Es wird ja gesagt, dass Frauen so gefühlvoll sind, aber da fragt man sich, ob die Männer nicht doch bessere Gefühle haben", fügt er noch hinzu. Seiner Zuneigung für Martha hat der Vorfall offenbar nicht geschadet. In Folge drei schickt er Sarah nach Hause, Martha darf also weiter um das Herz des Farmers kämpfen – beim nächsten Mal hoffentlich ohne gefährlichen Zwischenfall.

Quellen: RTL.de / TV Now