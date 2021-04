Matthias aus Namibia

Der 30-Jährige wurde in Südafrika geboren und gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder von einer deutschen Familie in Namibia adoptiert. Zusammen mit seinem Bruder betreibt er eine Holz- und Rinderwirtschaft. In seiner Freizeit schraubt Matthias gerne an Autos. Er wünscht sich eine starke Frau, die mit anpackt, aber auch das Leben auf dem Land genießen kann.

