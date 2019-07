Vier Wochen lang konnten die Single-Männer bei "Bauer sucht Frau International" ihre potenziellen Partnerinnen vor der Kamera kennenlernen. Bei einem hat es in der kurzen Zeit so richtig gefunkt: Bauer Rainer aus Australien hat sich von Anfang an in seine Saskia verliebt, sagt er – und fackelt daher auch nicht lange. Der 61-Jährige macht ihr beim Staffelfinale einen Heiratsantrag. Und der ist eher lustig als romantisch. Zumindest für die Zuschauer.

Aber von vorn. Rainer ist von Anfang an von der 48-Jährigen Dortmunderin fasziniert, gibt er zu. "Ich habe keine Worte, wie die Fühlung ist", versucht er in Worte zu fassen, wie es ihm geht. Daher fragt er zur Sicherheit auch Saskias Tochter Sina um Hilfe bei dem Heiratsantrag. Die findet die Idee natürlich direkt toll und vermutet: "Die wird aus allen Socken fallen." Damit sollte sie recht behalten. Als Rainer vor seiner Angebeteten steht und ganz plötzlich – in Jeans, Karohemd und vor dem Hof, wohlgemerkt – auf die Knie geht, kann die das gar nicht fassen. "Das ist wie in einem Hollywood-Film", findet sie und kann nicht anders als "Ja" (in ihrem Fall: "Ja, bitte") zu sagen.

Auf Twitter fällt der Heiratsantrag durch

So gar nicht Hollywood-like finden die User bei Twitter den Antrag des australischen Bauers. "Das ist genauso gruselig wie die Hochzeit von Theresia beim GNTM-Finale", findet ein User. Ein anderer schreibt: "Das war der grauenhafteste, unromantischste Heiratsantrag, den ich je gesehen habe." Ein weiterer Nutzer macht sich über die Spontanität des Antrages lustig: "'Weißte, willste mich heiraten nach vier Wochen?' 'Ja, okay.'"

Aber nicht nur Rainer fand seine Liebe in der RTL-Show: Bauer Marco entscheidet sich am Ende für Vanessa, Freddy schwebt mit Francis auf Wolke sieben, Stefan tauscht mit Svenja Nummern aus – nur Rüdiger bleibt weiterhin Single. Aber da "Bauer sucht Frau International" ein echter Quotenerfolg für RTL war, ist die zweite Staffel schon in Planung. Bauern können sich ab jetzt dafür bewerben – vielleicht versucht auch Rüdiger noch mal sein Glück.

