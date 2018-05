Es ist schon länger kein Geheimnis mehr, dass Tom Kaulitz und Heidi Klum ein glückliches Paar sind. Während die Moderatorin von "Germany's next Topmodel" kaum eine Gelegenheit auslässt, die Welt an ihrem Glück teilhaben zu lassen, hat sich der Tokio-Hotel-Gitarrist mit öffentlichen Liebesbekundungen bislang zurückgehalten.



Am Donnerstag wurde der 28-Jährige in der ProSieben-Sendung "Red" zu diesem Thema gefragt, und äußerte sich erstmals zu seinem aktuellen Privatleben. "Bei mir gibt's eine", antwortete der Musiker auf die Frage, ob er derzeit eine Beziehung habe. Mit wem, das wollte Kaulitz dagegen nicht verraten. Das einzige, was er sich zu dem Thema entlocken ließ, war, dass er "super glücklich" sei.



Heidi Klum und Tom Kaulitz halten sich bedeckt

Doch auch ohne Nennung des Namens, dürften die ProSieben-Zuschauer gewusst haben, von wem der Musiker redet. Denn seit März kennen die Klatschmagazine kaum ein anderes Thema als die mögliche Liaison zwischen Klum und Kaulitz. Erstmals zusammen gesehen wurden die beiden im März, als sie gemeinsam ein angesagtes Promi-Restaurant verließen. Schon bald war es mit den Heimlichkeiten vorbei: Ende des Monats zeigten sich die Topmodel-Moderatorin und der bekannte Musiker während einer Drehpause von Heidi Klums Talentshow "America's Got Talent" auf dem Balkon des Studios, wo sie demonstrativ Zärtlichkeiten austauschten und sich vor den Augen neugieriger Fotografen küssten.

In der Folgezeit streute Heidi Klum auf ihrem Instagram-Account immer wieder Hinweise auf ihre Liebe zu Tom Kaulitz - am deutlichsten ein Foto vom Roten Platz in Moskau, auf dem sich das Paar küsst. Das einzige, was von beiden fehlt, ist das verbale Bekenntnis zu ihrer Beziehung. Um das hat sich nun auch Tom Kaulitz bei "Red" gedrückt.

Fans wissen nun immerhin, dass er vergeben ist. Wer deshalb traurig ist, hat zumindest eine zweite Chance: Sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz verriet im gleichen Interview, dass er noch zu haben ist.

