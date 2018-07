Spätestens seit der genialen Serie "UnREAL" (bei Amazon Prime) haben wir eine leise Ahnung davon wie skrupellos es hinter den Kulissen von TV-Kuppelshows zugeht und alles dafür getan wird, um Skandale zu provozieren, um die Quoten in die Höhe schießen zu lassen. Stichwort: Fake. Aber, hey, geschenkt. Die neue Staffel "Die Bachelorette" müsst ihr euch trotzdem mal ansehen, denn Hauptdarstellerin Nadine Klein scheint – Überraschung! – echt was auf dem Kasten zu haben.

Die 32-Jährige Berlinerin ist so etwas wie die Sophia Thomalla des Trash-TV und lässt gerade sämtliche eitlen Machos, blubbernden Bubis und peinlichen Prolls um sich herum mit knallharten Ansagen und sarkastischen Sprüchen so richtig schön auflaufen. Und das muss sie auch!

Kostprobe der bis dato dämlichsten Quotes ihrer Bewerber gefällig? "Ich habe eine gute Mobilität im Becken", "Ich bevorzuge reife Frauen, aber nicht älter als meine Mutter", "Romantik ist nicht mein Ding. So'ne Kacke mit Rosen am Strand, das will doch keiner", "Klar bin ich ein guter Liebhaber. Am Anfang zärtlich, in der Mitte hart, dann wieder zärtlich", "Ich rasiere mir die Arme und Beine", "Ich weiß, ich bin ein geiler Typ", "Ich werde ihr meinen Superbody präsentieren". Echt zum Verlieben!

In den kommenden Wochen dürfen wir der tapferen Nadine nun also dabei zu sehen wie sie sich aus der von RTL bereitgestellten Auswahl das für sie kleinste Übel herauspickt. Obwohl, dieser Frau traue ich sogar zu, dass sie am Ende sagt: "Nö, danke, tschüss." Und sich auf der nächsten Promiparty (demnächst wohl ihr täglich Brot) einfach einen coolen Rockstar angelt. Das wäre zwar Vertragsbruch, tippe ich mal, aber gewonnen hat Nadine Klein für mich sowieso schon jetzt – und zwar deshalb:





1. So ehrlich wie sie war noch keine! Nadine ist 32, seit viereinhalb Jahren Single und spricht ganz offen darüber wie schwer es heute ist, Männer kennenzulernen, die es ernst meinen: "Die wenigsten Männer wollen heute eine feste Beziehung. Es ist wirklich schwer, jemanden zu finden, vor allem in einer Großstadt wie Berlin." Damit spricht sie gewiss vielen Frauen um die 30 aus dem Herzen.





2. Sie sagt "Schnittblumen" statt Rosen.





3. Statt kiloweise Make-Up und falscher Wimpern punktet sie mit natürlicher Schönheit, weiblichen Kurven und einem Bachelor in Musik- und Medienwissenschaften sowie Kulturwissenschaften, einer Musicalausbildung und zurzeit macht die Berlinerin ihren Master in Kultur- und Medienmanagement. Hut ab!





4. Nadine verlangte in Folge eins erstmal cool ein Bier, während alle Männer nervös an ihren Sektflöten nippten.





5. Als einige der Jungs beim Tanzen direkt auf Tuchfühlung mit der "Bachelorette" gehen wollten, wies sie die überengagierten Grabscher sofort abgetörnt in ihre Schranken: "Das ist mir jetzt etwas zu viel…"





6. Platte Sprüche kontert Nadine mit Sarkasmus, den die meisten Jungs gar nicht schnallen. Auf die Frage, wo sie sich in einem Jahr sehe und ob sie bald eine Familie gründen wolle, antwortete sie (sinngemäß): "Oh, ja. Meine biologische Uhr tickt. Das muss unbedingt im nächsten Jahr passieren!" Ich muss wohl nicht erwähnen, dass ihr Gegenüber daraufhin lediglich dumm aus der Wäsche guckte.





7. In Folge zwei lästern zwei der Kandidaten, Nadine würde sich nicht genügend ins Zeug legen ("Die tut sich schwer, die Alte!"). Dabei spricht genau das für sie, weil sie sich – im Gegensatz zum letzten "Bachelor" Daniel Völtz – lieber erstmal anschaut, was die Bewerber so zu bieten haben, ehe sie sich wahllos durch den gesamten Cast knutscht.





8. Sie ist keine Skinny Bitch.





9. Er hätte mit seiner eingebildeten Art für gute Quoten sorgen können. Aber Nadine schickte Macho Sascha gleich in Folge eins wieder nach Hause, sagte ihm direkt wie platt sie seinen Begrüßungsspruch ("Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick, oder soll ich nochmal aus dem Auto steigen?") fand. Da half es auch nichts, dass er der frierenden "Bachelorette" seine Jacke anbot … Sie lehnte dankend ab!





10. Einer der selbstverliebten Machos nennt Nadine "Mäuschen", als er eine Rose von ihr bekommt. Nadine ermahnte ihn sofort, das doch bitte nie wieder zu tun.





11. Nadine schämt sich nicht dafür, dass sie sich einsam fühlt und einen Partner sucht. "Wenn du den Richtigen an meiner Seite hättest, wäre alles, was du machst noch tausend Mal schöner", offenbarte sie vor einem Millionenpublikum. Man mag es ihr abkaufen.





Mal sehen, wer am Ende der Staffel überhaupt noch "piep" sagen kann oder gleich freiwillig sein Abi nachmacht, um Nadine zu beeindrucken. Denn wie heißt es doch so schön in der Liebe? "Für dich möchte ich lernen, ein besserer Mensch zu sein."