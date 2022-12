von Carsten Heidböhmer Rund zwei Stunden hat Boris Becker am Dienstagabend im Gespräch mit Steven Gätjen über seine Zeit im Gefängnis gesprochen und die Lehren, die er aus seinem Scheitern zieht. War er dabei überzeugend? Da sind sich die Beobachter uneinig.

Das erste große TV-Interview nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis war mit Spannung erwartet worden. Über allem schwebte die Frage: Hat Boris Becker etwas aus seinem Debakel gelernt? Würde er aus der Haftzeit geläutert hervorgehen? Darüber herrscht am Tag nach der Ausstrahlung große Uneinigkeit.

Zumindest stern.de-Autorin Andrea Zschocher "fiel es stellenweise schwer, ihm die Läuterung vollumfänglich abzunehmen". Weiter heißt es in dem Text: "Den Urteilsspruch der Richterin, die ihm mangelnde Reue vorwarf, sieht Boris Becker weniger kritisch, es passt ja auch nicht gut ins eigene Bild, zuzugeben, dass man sich mit den eigenen Fehlern vielleicht doch nicht so tiefgreifend auseinander gesetzt hat."

Boris Becker: "Allenfalls dankbar"

Das sieht Tanja May ganz ähnlich: "Seine Worte berühren mich nicht nachhaltig, wirken teilweise oberflächlich und natürlich sind auch andere an seinem Drama Schuld", schreibt die stellvertretende Chefredakteurin der "Bild". "Ich finde nicht, dass Becker geläutert oder demütig ist. Allenfalls dankbar, dass er diesen Wahnsinn überlebt hat. Dass ihm seine Lilian und seine drei großen Kinder beistanden und sich jetzt auf mehr gemeinsame Zeit mit ihm freuen."

Auch Holger Gertz ist von Boris Beckers Auftritt nicht restlos überzeugt: "Becker also, so lief früher die Karriere, so läuft auch jetzt dieses Gespräch, lässt natürlich nicht wirklich etwas raus", schreibt er auf "sueddeutsche.de". "Er ist Sportler, er hat gelernt, dass man sein Inneres besser nie großflächig zur Ansicht freigibt, Topathleten funktionieren da wie Comedians, zu viel von der Privatperson darf nicht raus." Becker rede zwar über die Angst, sich im Knast nach der Seife zu bücken, "aber weil jeder die eigene Geschichte so erzählt, dass man am besten damit klarkommt, ist er am Ende immer der, der die Situation - und sogar das eigene Weinen - nach Sekunden wieder im Griff hat".

Wandsworth Prison Zellen, kleiner als manche Besenkammer: So sieht das Gefängnis aus, in dem Boris Becker zeitweise einsaß 1 von 7 Zurück Weiter 1 von 7 Zurück Weiter Bei seinem ersten Interview nach der Haftentlassung berichtete Boris Becker unter anderem, wie es ihm in den ersten Wochen im Gefängnis erging. Im Wandsworth Prison saß er mit Schwerverbrechern, Mördern, Kinderschändern ein. Beckers Ziel war es vor allem, möglichst unauffällig zu sein, um zu verhindern, erpresst oder angegriffen zu werden. Seine Zelle im Wandsworth Prison beschrieb er als dreckig. Über den Moment, als zum ersten Mal seine Zellentür verschlossen wurde, sagte er: "Wenn die Zellentür zugeht, dann ist gar nichts mehr. Der einsamste Moment, den ich im Leben hatte." Mehr

Doch nicht alle sehen den dreifachen Wimbledon-Sieger so kritisch. "Nicht nur zur Weihnachtszeit würde ich mir einen wohlwollenderen Blick gerade auf die gefallenen deutschen Helden wünschen. Das gilt auch, aber nicht nur für Boris Becker", schreibt Markus Feldenkirchen auf "Spiegel-Online", der hofft, der Ex-Tennisprofi möge rasch wieder aufstehen: "Aber seit ich Boris gestern in diesem offenen und emotionalen Interview gesehen habe, so menschlich, so reflektiert, bin ich da guter Dinge."

Wer mit seiner Interpretation recht hat, werden die nächsten Monate und Jahre zeigen. Zu wünschen wäre es Boris Becker jedenfalls, wenn er die richtigen Lehren aus seinem bisherigen Scheitern gezogen hat.