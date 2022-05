Neues zur geplanten dritten Staffel von "Bridgerton": Die Showrunnerin hat erzählt, warum die Netflix-Serie vom Buch abweichen wird. Außerdem wird eine der Schauspielerinnen ausgetauscht.

Nicola Coughlan ließ diese Woche auf Instagram die Katze aus dem Sack: "Genau wie Lady Whistledown habe ich lange ein großes Geheimnis für mich behalten. Jetzt kann ich euch endlich sagen, dass die dritte Staffel 'Bridgerton' die Geschichte von Colin und Penelope erzählt", schrieb die Schauspielerin, die in der Show als Penelope Featherington zu sehen ist. Für viele Fans kam das überraschend, denn laut der Romanvorlage wäre nun die Geschichte des Bridgerton-Bruders Benedict an der Reihe gewesen - und nicht die von Colin, gespielt von Luke Newton.

Die Netflix-Serie beruht auf den Romanen der amerikanischen Autorin Julia Quinn, die jedem der acht Bridgerton-Geschwister ein eigenes Buch samt Liebesgeschichte widmete. Produzentin Shonda Rhimes hat von Anfang an verkündet, dass sie plant, alle acht Geschichten zu erzählen - doch wie und wann, das entscheiden die Showrunner. Jess Brownell übernimmt diese Funktion ab der kommenden Staffel neu und sie hat bereits erklärt, warum es zur Änderung kam.

Met-Gala Kaum wiederzuerkennen: So sahen die "Bridgerton"-Stars auf dem roten Teppich aus 1 von 4 Zurück Weiter Zurück Weiter Federn für Miss Featherington: Nicola Coughlan gilt bei "Bridgerton" als Fan-Liebling. Die nur 1,55 Meter große Schauspielerin bewies bei der Met-Gala, dass sie ihre schrillen Netflix-Kostüme noch übertrumpfen kann. Ihr Ballkleid von Designer Richard Quinn war aus rosa und schwarz farbenem Satin und kam mit Puffärmeln, abstehenden Federn und einer Schleppe. Auf Instagram teilte Coughlan ein Video von der After-Party. "An Tagen wie heute denke ich daran, dass ich mal im 'Spar' gearbeitet habe", schrieb sie dazu. Mehr

Francesca Bridgerton wird neu besetzt

"Ich finde wirklich, dass es Zeit für Penelope und Colin ist. Weil wir diese beiden Schauspieler seit der ersten Staffel kennen, haben wir Interesse an ihnen", sagt sie. Schon in der vergangenen Staffel habe es Momente zwischen den beiden gegeben, bei denen Colin fast gemerkt hätte, dass Penelope Gefühle für ihn hat. "Anstatt diese Dynamik sich wiederholen zu lassen, wollten wir sie in ihre gemeinsame Staffel mitnehmen. Es war wirklich der perfekte Moment dafür", ist sich Brownell sicher.

Was sich in Staffel drei auch ändern wird: Franscesca Bridgerton, eine der jüngeren Geschwister, wird mit einer neuen Schauspielerin besetzt. Bisher wurde sie von Ruby Stokes gespielt - die jedoch schon während der Dreharbeiten für Staffel zwei abgezogen wurde: Netflix hatte sie für eine Hauptrolle in der Serie "Lockwood & Co." engagiert. Für sie springt nun Hannah Dodd ein, die gerade in der Netflix-Serie "Anatomy of a Scandal" zu sehen war. Es bleibt also alles in der (Netflix-)Familie. Einen Starttermin für die dritte Staffel "Bridgerton" gibt es noch nicht.

Quellen: "Variety", "Deadline"